Vernieuwde Ensorhuis opent in mei de deuren in Oostende

Op dinsdag 19 mei opent het vernieuwde James Ensorhuis in Oostende. Dat laat Toerisme Oostende weten. De oude woonst van kunstenaar James Ensor werd omgebouwd tot interactief museum. De volledige realisatie kostte zo'n 3,6 miljoen euro.

Op 19 mei opent het vernieuwde Ensorhuis in Oostende de deuren. Het museum bestaat uit het oorspronkelijk huis van James Ensor en een vernieuwd interactief belevingscentrum. Elke belevingsruimte krijgt een ander thema.

Lees ook: Oostende surft op golf van vernieuwing: de grootste troeven op een rijtje

Daarnaast komt er in de expositieruimte een wisselende tentoonstelling rond Ensor. De eerste expositie die daar tentoongesteld wordt, is 'Ensor en de Zee', waarin de link tussen de schilder en zijn geboortestad wordt geëxploreerd.

Bezoekers kunnen het museum ontdekken met een audiogids. Ze kunnen bovendien ook aan 'speed painting' doen, waarbij ze met technologie zelf een schilderij van Ensor moeten afwerken in een minuut. Naast de klassieke audiotour is er ook een familietour geschikt voor het hele gezin met doe-opdrachten. Het museum is dagelijks open van 10 tot 18 uur, behalve op maandag, en is gratis voor kinderen onder de zes jaar.







James Ensor © Toerisme Oostende James Ensor







James Ensor © Toerisme Oostende James Ensor







James Ensor © Toerisme Oostende James Ensor







James Ensor © Toerisme Oostende James Ensor







James Ensor © Toerisme Oostende James Ensor







James Ensor © Toerisme Oostende James Ensor







James Ensor © James Ensor Zelfportret met bloemenhoed







James Ensor © James Ensor Grote marine-Zonsondergang







James Ensor © James Ensor De intrede van Christus in Brussel in 1889







James Ensor © James Ensor De intrede van Christus in Brussel in 1889







James Ensor © James Ensor De intrede van Christus in Brussel in 1889







James Ensor © James Ensor De intrede van Christus in Brussel in 1889







James Ensor © James Ensor De intrede van Christus in Brussel in 1889







James Ensor © James Ensor De intrede van Christus in Brussel in 1889







James Ensor © James Ensor De daken van Oostende







James Ensor © James Ensor Christus bedaart de storm