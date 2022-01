Slovenië behoort niet tot de grootste Europese landen, maar wel tot de landen met de mooiste wandelroutes. Je kan kiezen uit meer dan 10.000 kilometer aan paden. Een selectie van de fraaiste tochten waar je meerdere dagen zoet mee bent.

Slovenian Mountain Trail: 617 kilometer, 28 tot 37 dagen

Dit is de populairste en langste wandeltocht door Slovenië. De route doorkruist het hele land van Maribor in het noordoosten naar Debeli Rtic aan de Adriatische kust in het zuidwesten. Je wandelt over de Pohorje heuvels en door de Julische Alpen, langs en over 23 bergtoppen, langs 49 berghutten en door vijf dorpen of steden.

Triglav © Getty Images

Juliana Trail: 270 kilometer, 16 dagen

De meeste wandelroutes in Slovenië lopen door bergen en zijn dus niet geschikt voor alle wandelaars. Dat is deze in 2019 geopende Juliana Trail wel. De route loopt door de fraaie valleien tussen de Juliaanse Alpen, Triglav Nationaal Park en de Soca vallei.

Walk of Peace: 400 kilometer, 25 dagen

Tegenwoordig oogt de prachtige vallei rond de Soca rivier rustig en vredig, maar dat was niet altijd zo. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag hier het Isonzo Front waar stevig werd gevochten. Deze Walk of Peace die zowel door de bergen als langs de Adriatische kust loopt, herinnert aan die zwarte periode. Je wandelt zowel aan de Sloveense als Italiaanse kant van het voormalige front en je passeert verschillende musea en begraafplaatsen. Informatieborden vertellen meer over de achtergronden van het toenmalige conflict.

. © Getty Images

Rog Hiking Trail: 60 kilometer, 3 dagen

Deze rondwandeling waar je drie dagen over doet, begint en eindigt bij het Rudnisko Jezero meer in het zuiden van het land. De met berenpoten gemarkeerde wandeltocht loopt door de rustige bossen die enkel onderbroken worden door de verlaten Kocevarske dorpjes. Je hebt er een redelijke kans om beren tegen te komen.

© Getty Images

Zasavje Hiking Trail: 200 kilometer, 12 dagen

Deze wandeling loopt door de Posavje en Zasavje regio's: een gebied met glooiende heuvels waar wijn wordt verbouwd. Je vindt ook enkele bergen op je pad, maar ze zijn niet zo hoog en zwaar om te beklimmen als de toppen in de Julische Alpen. Een ander voordeel van deze route is de vele culinaire hoogepunten onderweg.

. © Getty Images

Koroska Hill Challenge: 80 kilometer

Deze veeleisende wandelroute loopt over vijf bergtoppen in de Koroska regio die variëren in hoogte tussen 1577 en 2125 meter. Je kan de route ook hardlopend afleggen. Slaag je erin dat binnen minder dan 24 uur te doen, dan mag je lid worden van de prestigieuze K24 club.

. © Getty Images

Via Alpina: ongeveer 5.000 kilometer, circa 120 dagen

Voor deze 5.000 kilometer lange wandelroute moet je wel wat tijd uittrekken. Je doet er zo'n 120 dagen over, maar je doorkruist dan ook het volledige Alpengebied tussen Triëst in Italië en Monaco. Je wandelt dus niet alleen door Slovenië, maar ook door Oostenrijk, Italië, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco en Frankrijk. Vind je 5.000 kilometer wandelen een beetje te veel van het goede, dan kan je je wandeltocht ook beperken tot het Sloveense stuk.

Via Dinarica: 1260 kilometer, circa 45 dagen

Ook deze in 2017 geopende wandelroute is eerder geschikt voor doorgewinterde wandelaars. Je wandelt door de Dinarische Alpen op de Balkan door Albanië via Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Kosovo, Montenegro en Servië naar Slovenië. Overnachten kan je in hotels, B&B's, guesthouses, campings of berghutten. Je doorkruist verschillende nationale parken en andere mooie natuurgebieden en je passeert kastelen, kloosters, kerken en musea.

. © Getty Images

Alpe Adria: 750 kilometer, 43 dagen

De Alpe Adria loopt door drie nauw verwante, maar toch ook verschillende landen: Slovenië, Italië en Oostenrijk. De wandeling start aan de voet van de hoogste berg in Oostenrijk, de Grossglockner. Van daaruit wandel je door een schitterend berglandschap naar Karinthië en het punt van de drie landen elkaar treffen om je route via Slovenië en Italië te vervolgen tot Muggia aan de Golf van Triëst. Anders dan je zou denken in dit bergachtige gebied, valt de zwaarte van de wandeling mee.

. © Getty Images

Nog veel meer tips voor langere en kortere wandelingen vind je op de website van de Sloveense toeristische dienst.

