Een derde van heel Luxemburg bestaat uit bossen. Voeg daarbij glooiende weilanden, meertjes, rivieren, pittoreske stadjes en imposante kastelen en je begrijpt dat Luxemburg heerlijk is om te voet te verkennen.

Door heel Luxemburg lopen uitstekend gemarkeerde wandelpaden die soms even over de grens naar een van de buurlanden duiken. Het is heel eenvoudig om meerdaagse wandeltochten te maken omdat er een ruime keuze is aan hotels en andere accommodaties speciaal gericht op wandelaars. Indien je dat wenst kan je je bagage van het ene naar het andere hotel laten brengen zodat je niet met een zware rugzak hoeft te sjouwen.

Luxemburg telt vijf regio's die allemaal hun eigen karakteristieken hebben en dus ook allemaal andere soorten wandelroutes bieden: het Mullerthal, de Ardennen, de Moezel regio, het Land van de Rode Aarde (Terres Rouges) in het zuiden en de hoofdstad Luxemburg stad en omgeving.

Mullerthal

Het Mullerthal is het wandelgebied bij uitstek. Het gebied wordt gekenmerkt door spectaculaire rotsformaties en daar dankt het de bijnaam 'Luxemburgs Klein Zwitserland' aan. Daarom is het Mullerthal niet alleen bij wandelaars, maar ook bij klimmers zo populair.

Mullerthal © Getty Images

Het Mullerthal ligt rond het riviertje Ernz Noire en dwars erdoorheen loopt de 112 kilometer lange Mullerthal Trail. Maar ook voor recreatieve wandelaars die kortere routes verkiezen zijn er genoeg wandelmogelijkheden. Veel van de wandelroutes starten in Echternach, de oudste stad in Luxemburg en wereldberoemd om de Springprocessie.

De Mullerthal Trail is zo bijzonder dat deze is onderscheiden met het 'Leading Quality Trails - Best of Europe' predicaat. Zo'n kwaliteitslabel krijg je niet zomaar. Daarvoor moet een route aan heel wat eisen voldoen. Zo moet het wandelparcours de natuur valoriseren en streekeigen zijn. De wandelingen moeten comfortabel verlopen en goed bewegwijzerd zijn.

Mullerthal © Getty Images

De Mullerthal Trail doorkruist de regio in drie lussen van telkens 38 kilometer. Het wandelparcours loopt door bossen, weilanden, bloeiende boomgaarden en langs prachtige geschiedkundige monumenten. Onderweg wordt de wandelaar verrast door bizarre kelen en rotsformaties.

Mullerthal © Getty Images

De Ardennen

De Luxemburgse Ardennen liggen in het noorden van het land aan de Belgische grens. Net als de Ardennen in ons land worden ook de Ardennen in Luxemburg gekenmerkt door prachtige, uitgestrekte natuur, leuke dorpjes en overblijfselen uit het verleden in de vorm van kastelen, abdijen en ruïnes zoals in Vianden, Bourscheid en Esch-sur-Sure. Wanneer je er wandelt, krijg je het gevoel alleen op de wereld te zijn.

In de Ardennen liggen twee beschermde natuurgebieden: de Our en Öewersauer (Boven-Sûre). Het natuurgebied Our ligt rond het gelijknamige riviertje in het gebied waar de drie landen Luxemburg, Duitsland en België bij elkaar komen. Je treft er een gevarieerd landschap van alles tussen weilanden en dichte bossen.

Ardennen © Getty Images

In Öewersauer kenmerkt het landschap zich door afwisselend hoogvlaktes en diepe kloven. In het natuurgebied ligt een groot stuwmeer met een omtrek van 42 kilometer. Het is een uitgesproken regio voor sportieve activiteiten: wandelen, fietsen, mountainbiken, nordic walking en onderweg proeven van heerlijke regionale lekkernijen.

Ook door de Ardennen loopt een langeafstandsroute die de volledige regio doorkruist: de 104 kilometer lange Escapardenne Eisleck Trail. Net als de Mullerthal Trail mag ook deze route zich een Leading Quality Trail noemen. Wie houdt van het middengebergte zal ongetwijfeld genieten dit parcours. Het circuit loopt van Kautenbach tot in La Roche-en-Ardenne en komt voorbij heerlijke dorpen en pittoreske steden zoals Clervaux, Asselborn en Munshausen. Op het vlak van geschiedenis en cultuur hoeft dit parcours niet onder te doen voor het Mullerthal Trail.

Ardennen © Alfonso Salgueiro www.alsalphotography.com / LFT

Je kan de Escapardenne in beide richtingen afleggen en ervoor kiezen je bagage van hotel naar hotel te laten vervoeren.

Terres Rouges

Dit gebied in het zuiden van Luxemburg dankt zijn naam aan de rode kleur van het mineraal waardoor zich hier een staal- en ijzerindustrie kon ontwikkelen. De belangrijkste toeristische trekpleister is dan ook de industriële cultuur. Een goede manier om dit industriële erfgoed te voet te verkennen is via Albert Ungeheuer-wandelpad.

Fond-de-Gras © Getty Images

Deze twaalf kilometer lange tocht is genoemd naar een plaatselijke verzetsstrijder en start in Differdange en loopt via een oude mijn en de Franse grens naar Lasauvage. In dat dorpje krijg je een authentiek beeld van een industriële woonomgeving. Ook de mijninstallaties, het mijnwerkerscafé en de twee musea met historisch erfgoed katapulteren de bezoekers in één klap terug naar het einde van de negentiende eeuw. Aansluitend is er Fond-de-Gras, een industrie- en spoorwegpark. Terug in Differdange zelf kan je je bezoek afsluiten met een wandeling in de bossen van het Grouwen-park.

Luxemburg-stad

De hoofdstad is waarschijnlijk niet de eerste plaats waar je aan denkt voor een wandelroute. Maar je kan de kleine hoofdstad heel gemakkelijk te voet verkennen. In krap drie kilometer passeer je zo'n beetje alle bekende bezienswaardigheden, zowel de historische als de hedendaagse plaatsen. Met een audiotour leer je onderweg allerlei interessante wetenswaardigheden over de stad.

De Moezel

De rivier de Moezel creëerde in het uiterste oosten van Luxemburg een prachtige vallei met steile hellingen waar druiven voor de wijnbouw worden geteeld. Je kan hier dan ook verschillende wandelroutes met als thema 'wijn' maken.

Moezel © Getty Images

Zo is er de bijna vijf kilometer lange 'Nature and Wine Discovery - Kelsbaach Trail' die start in Grevenmacher en waar e onderweg van alles te weten komt over de natuur, de wijnbouw en de geschiedenis van de streek. Ook de 'Wäin, KulTour a Landschaft pur' route heeft wijn, maar ook geologie als thema. Deze zeven kilometer lange tocht start in Greiweldingen.

Moezel © Getty Images

Themaroutes

De wijnroutes zijn niet de enige themaroutes in Luxemburg. Op de website van Visit Luxemburg vind je een uitgebreid overzicht van kortere en langere, eenvoudige en zwaardere wandeltochten rond een bepaald thema. Zo is er een acht kilometer lange wandelroute die helemaal in het teken van de orchidee staat, maar ook de 179 kilometer lange Sint Jacobus Pelgrimsroute die van het noorden naar het zuiden loopt langs oude heerwegen, waterlopen en alle Luxemburgse plaatsen die een rol speelden in het leven van de heillige Jacobus.