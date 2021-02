Kort maar schitterend: tien van de mooiste kortere wandelroutes ter wereld

De Grand Balcon Sud is een wandelroute aan de noordkant van de Arve vallei. Op een heldere dag kijk je voortdurend uit over het Mont Blanc massief. De route, die in lengte varieert tussen 5 en 25 kilometer, is ook erg toegankelijk, zeker wanneer je de route begint met een ritje in de kabelbaan vanuit Chamonix naar La Flegere. Daarmee omzeil je 900 meter stijgen. Vanuit La Flegere wandel je in een paar uur naar Plan Praz waar je dan weer een kabelbaan naar beneden kan nemen of nog hoger naar Le Brevent op 2525 meter kan wandelen.