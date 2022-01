Hoewel je in geen tijd van de ene naar de andere kant van het land rijdt, kan je in België wél lekker (dagen)lang hiken. We kozen de zestien mooiste langeafstandsroutes uit over alle provincies, voor wie niet kijkt op een paar tientallen kilometers meer of minder op de stappenteller.

Lang weekend aan de kust, een midweek in Haspengouw of zevendaagse door de Ardennen: kies je beoogde afstand, je favoriete landschap en vergeet je wandelsokken én je tandenborstel niet.

1. Moervaartvallei (300 km) en Grenspark Groot Saeftinghe (120 km)

Twee van de dertien wandeltochten die kans maken om uitgeroepen te worden tot de beste wandelroute van het jaar 2022 in Nederland, België en Luxemburg.

2. Via Belgica (400 km)

Ook genomineerd: deze bewegwijzerde route die een oude Romeinse heirbaan volgt. De route loopt door België, Nederland, Frankrijk en Duitsland.

3. GR17 Lesse et Lomme (165 km)

Dit Grote Routepad loopt langs de Lesse en bijrivier de Lomme. Daarnaast zijn er tien suggesties voor rondwandelingen.

4. GR 123 Tour de la Wallonie Picarde (259 km)

Deze lange wandeltocht gaat door de provincie Henegouwen en kreeg een vernieuwde topogids.

5. GR412 Sentier des Terrils (307 km)

De route loopt tussen Bernissart en Blegny-Mine en passeert de mijnen van de Borinage, Charleroi, Namen en Luik, langs de oude mijnterrils.

6. Streek-GR Dijleland (182 km)

In 2020 was deze stevige wandeling in het Dijleland rond Leuven een van de kanshebbers als 'Wandelroute van het jaar' in de Benelux. Je wandelt door natuurgebieden maar ook het historisch centrum van Leuven of Mechelen.

7. Wandelnetwerk 'de Merode' - Vlaams-Brabant (700 km)

Het volledige wandelnetwerk 'de Merode' is goed voor 700 kilometer wandelpret en daarmee het grootste aaneengesloten wandelnetwerk in Vlaanderen. Je doorkruist Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg.

8. Wandelnetwerk Getevallei (510 km)

De route omsluit de volledige vallei met akkers en boomgaarden tussen Tienen, Hoegaarden en Landen.

9. Lange Afstandswandeling RivierPark Maasvallei' (137 km)

De mooiste lange wandelroute in de Benelux van het jaar 2021. De grensoverschrijdende wandeltocht verbindt elf gemeenten in het RivierPark Maasvallei met elkaar. Je kan de volledige 137 kilometer afleggen of kortere trajecten.

10. De GR 5A De Panne - Wenduine (58 km)

Deze meerdaagse tocht leidt je van kuststad naar kuststad, langs de zee en het strand, met etappes door de duinen en natuurgebieden. Ze maakt deel uit van de GR 5 van Nederland naar Nice.

11. Meerdaagse tocht door Haspengouw (129 km)

Je wandelt van Sint-Truiden, langs Alken, Bilzen, Tongeren en terug. Naast de hoofdroute heb je nog verschillende kortere lussen, in totaal goed voor 52 kilometer in de benen.

12. Streek-GR pas Waas- en Reynaertland (175 km)

Je start in de Vlaamse stad Lokeren en loopt via Beveren in Oost-Vlaanderen naar de Nederlandse plaats Hulst in Zeeland. Je kan de route in beide richtingen volgen.

13. GR-pad van de trappistenabdijen (290 km)

Typisch Belgisch is de meerdaagse wandelroute langs drie trappistenabdijen, door de mooie natuur van de Hoge Venen, de bossen van Chimay, de Famenne en het Ardens Massief. Het traject fietsen kan ook!

14. Transardennaise (160 km)

De Transardennaise behoort tot de mooiste wandelroutes in België. In zeven dagen kom je door al het moois dat de Ardennen te bieden heeft.

15. Sentiers d'Art (140 km)

Deze meerdaagse wandelroute loopt door de Vallei van de Smaken, langs vijftig kunstwerken in de natuur. Overnachten kan in artistieke schuilhutjes.

16. Entre Lesse et Lomme (78 km)

Deze wandelroute door het Grote Woud van Saint-Hubert staat garant voor drie dagen in de natuur. Er zijn bivakzones maar je kan ook in een gîte overnachten in één van de zestien dorpjes langs de route.

