Dit zijn de mooiste wandelroutes in Duitsland

De 'gouden herfst' is weer aangebroken en dat is de start van het wandelseizoen in Duitsland. Maar liefst 35 procent van het Duitse grondgebied is beschermd in natuurgebieden. Wandelaars kunnen kiezen uit 200.000 kilometer aan wandelpaden.

Zojuist hebben 35.000 wandelaars gekozen wat de mooiste wandelroutes in Duitsland zijn. Ze kozen zowel de mooiste korte wandelroutes als de mooiste langeafstandsroutes. De winnende routes werden bekendgemaakt in het wandeltijdschrift Wandermagazin. Zij mogen zich 'Deutschlands Schönste Wanderwege' noemen.

Korte wandelroutes © Getty Images 1. Die Wilde Endert in Rheinland-Pfalz 20,1 kilometer tussen Cochem en Ulmen door het romantische Endertal. Het begingpunt is bij de imposante ruïne van het Kreuzritterburg in Ulmen. Over de Ulmer Martweg wandel je naar het eindpunt Cochem aan de Moezel.







Korte wandelroutes © Getty Images 2. Der Kaiserstuhlpfad in Baden-Württemberg 21,7 kilometer door het vulkanische Kaiserstuhl landschap. De route begint in Endingen en eindigt in Ihringen.







Korte wandelroutes © Getty Images 3. Der Heidschnuckenweg, vierde etappe in Niedersachsen 14 kilometer over het schitterende heidelandschap van de Lüneburger Heide. Je begint in Undeloh en eindigt in Niederhaversbeck.







Korte wandelroutes © J.H. Jansen, Wikicommons 4. Tecklenburger Romantik (Nordrhein-Westfalen) 6,2 kilometer door het stadje Tecklenburg en de bosachtige omgeving eromheen.







Korte wandelroutes © Getty Images 7. Traumschleife Panoramaweg Perl in Saarland 9,1 kilometer door het natuurgebied Hammelsberg op de grens tussen Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. Je komt onder andere langs het plaatsje Schengen waar het Europese Schengenverdrag werd gesloten en de wijnbouwgemeente Perl.







Korte wandelroutes © Oberstaufen Tourismus Marketing 9. Alpenfreiheit Oberstaufen in Beieren 16,7 kilometer, een heerlijke wandeling bovenop de Imberg. Je neemt de kabelbaan naar boven en begint daar aan de wandeling.







Meerdaagse wandelroutes © Getty Images 1. ZweiTälerSteig in Baden-Württemberg Deze wandeling door het Zwarte Woud start bij de 'groene' stad Freiburg en loopt door een spectaculair landschap met rustieke boerderijen en bergtoppen zoals de 1.241 meter hoge Kandel waar je overheen wandelt. De route is 106 kilometer lang, verspreid over vijf etappes.







Meerdaagse wandelroutes © Kreuzschnabel, Wikicommons 2. AhrSteig in Rheinland-Pfalz Deze wandeling loopt vanuit Blankenheim naar Sinzig dwars door de Eifel. De route is 107 kilometer lang. Je wandelt er zeven of acht dagen over.







Meerdaagse wandelroutes © Feuermond16, Wikicommons 3. Habichtswaldsteig in Hessen 85,4 kilometer lang verspreid over vier dagen. De route start in Zierenberg en loopt door het mooie natuurgebied Habichtswald via Kassel naar de Edersee.







Meerdaagse wandelroutes © Getty Images 4. Harzer-Hexen-Stieg in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt Deze route dwars door het Harzgebergte werd in 2008 verkozen tot de mooiste wandelroute in Duitsland en is 97 kilometer lang. Je wandelt er vijf of zes dagen over.







Meerdaagse wandelroutes © Getty Images 5. Wandertrilogie Allgäu in Beieren Deze in totaal 876 kilometer lange wandelroute voert je langs al het moois dat de bergachtige regio Allgäu te bieden heeft. De route bestaat uit 53 etappes.







Meerdaagse wandelroutes © Getty Images 6. Pfälzer Weinsteig in Rheinland-Pfalz Deze 142 kilometer lange wandelroute begint heel handig op het station van Kaiserslautern en loopt door het Paltserwoud langs rotsformaties, oude burchten, door dalen, over heuvels en door eeuwenoude bossen.







Meerdaagse wandelroutes © Getty Images 7. Altmühltal-Panoramaweg in Beieren De Panoramaweg is in totaal 200 kilometer lang, start in Gunzenhausen en eindigt in Kelheim. De wandelroute loopt dwars door het afwisselende landschap van het Altmühltal. Je wandelt er ongeveer twintig dagen over.







Meerdaagse wandelroutes © King Otto, Wikicommons 8. Medebacher Bergweg in Nordrhein-Westfalen, Hessen 'Toscane van Sauerland': zo wordt deze wandelroute wel genoemd. Het landschap met beboste heuvels waarop historische dorpjes liggen, doet wel aan deze Italiaanse regio denken. Alleen kom je hier door mooie vakwerkdorpjes zoals Küstelberg, Deifeld, Referinghausen en Titmaringhausen.







Meerdaagse wandelroutes © Getty Images 9. Pfälzer Waldpfad in Rheinland-Pfalz Het Pfälzer Waldpfad loopt door een gebied met spectaculaire rotsformaties, dichte bossen en scherp uitgesneden dalen. De wandelroute is 143 kilometer lang, te verdelen over negen dagen.