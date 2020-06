Lang wandelen in Frankrijk: dit zijn de mooiste meerdaagse wandeltochten

Via Podiensis (GR 65)

Ook van de Via Podiensis is het uiteindelijke doel Santiago de Compostella in Spanje. Deze 740 kilometer lange route begint in Le Puy-en-Velay, een stadje in de Auvergne met een beroemde kapel op een spitse vulkanische plug. De route loopt door enkele van de mooiste regio's in Frankrijk en eindigt in Ostabat in Frans Baskenland.