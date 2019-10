Slovenië opent nieuwe langeafstandswandelroute

Alle andere langeafstandswandelpaden in Slovenië lopen over de bergen. Deze nieuwe Juliana Trail loopt door de valleien tussen de bergen door. De route kent daardoor minder klimwerk, maar je proeft toch van het authentieke bergleven. Je wandelt immers niet alleen door de prachtige natuur, maar ook door knusse bergdorpjes en -stadjes.

Iedereen met een goede basisconditie kan de wandelroute afleggen. De gemiddelde lengte van een dagetappe is 17,5 kilometer oftewel vier of vijf uur stappen. Over de volledige Juliana Trail wandel je dan zestien dagen.

De fijnste periodes om de wandelroute af te leggen zijn de lente omdat de alpenbloemen dan in bloei staan, en in de herfst om de fabelachtige herfstkleuren.

Duurzaam toerisme

De Julische Alpen en Nationaal Park Triglav zijn Unesco Biosfeergebieden. Er wordt in dat door gebieden gekeken hoe mensen het beste in harmonie met de natuur kunnen leven. Het autoverkeer wordt zoveel mogelijk beperkt en de bezoekers worden zoveel mogelijk verspreid zodat mensen niet een te grote stempel op de natuur drukken.

Juliana Trail is een project dat deel uitmaakt van dit biosfeer project. Je hebt geen wagen nodig om de route af te leggen, de bezoekers worden door een groot gebied verspreid zodat het niet te druk wordt op bepaalde plaatsen en - anders dan de routes door de bergen - kan je de route het hele jaar door afleggen zodat de wandelaars over het hele jaar verspreid worden.

De route Het Juliana Pad begint en eindigt in Kranjska Gora, maar je kan ook op andere plaatsen langs de route beginnen. De route voert langs Mojstrana en Jesenice, vervolgens richting het zuiden naar Radovljica om dan naar het westen te gaan via de meren van Bled en Bohinj. Na Bohinj wandel je naar de So?a Vallei. Langs de rivier gaat het stroomopwaarts naar het noorden.

Praktische informatie

Wil je de route zelf lopen, dan kan je een wandelreis boeken via MijnSlovenië. Tijdens de wandeling overnacht je dan in comfortabele accommodaties. De bagage hoef je niet zelf te dragen want die wordt van de ene naar de andere overnachtingsplaats gebracht. Je wandelt zo'n vier of uur per dag, maar wil je ergens langer blijven, dan kan dat. Het is mogelijk om meerdere dagen op één plaats te overnachten. Heb je onderweg een keer genoeg van het wandelen, dan kan je een taxi je verder naar het volgende hotel brengen. Natuurlijk ben je ook niet verplicht om de volledige route te wandelen, je kan ook een kortere versie nemen.







Slovenië © Getty Images Slovenië







Slovenië © Getty Images Slovenië







Slovenië © Getty Images Slovenië







Slovenië © Getty Images Slovenië







Slovenië © Getty Images Slovenië







Slovenië © Getty Images Slovenië







Slovenië © Getty Images Slovenië







Slovenië © Getty Images Slovenië







Slovenië © Getty Images Slovenië