Ontdek wandelwalhalla Roemenië: de mooiste wandeltochten

Ze zijn weliswaar niet zo hoog als de Alpen, maar de Karpaten in Roemenië zijn een stuk wilder, grilliger en ongerepter. Zo zal je in de Alpen geen beren tegenkomen en ook de kans dat je een wolf of lynx ziet, is nihil. In de Karpaten kan je dit soort dieren zomaar tegen het lijf lopen: 45 procent van de grote Europese carnivoren leeft immers in de Karpaten.

De Karpaten met als hoogste berg de 2544 meter hoge Moldoveanu, zijn in totaal 1500 kilometer lang. 900 kilometer daarvan loopt door Roemenië. De bergketen heeft de vorm van een boog en sluit daardoor Transsylvanië, het voormalige vorstendom waar de bloeddorstige graaf Dracula leefde, min of meer af van de rest van het land. Tolkien vond in dit mysterieuze landschap de inspiratie voor zijn fantasierijke verhalen.

Grote delen van de Karpaten worden beschermd in nationale parken. Twaalf van de veertien nationale parken in Roemenië liggen in de Karpaten. Met stip de mooiste manier om dit berggebied te ontdekken is te voet.

Wandel je liever op een vlak terrein? Dan ben je in Roemenië ook op de juiste plaats. Voordat de Donau uitmondt in de Zwarte Zee vormt de rivier een gigantische delta: de Donaudelta. Het is een gebied van bijna zesduizend vierkante kilometer met rivieren, kanalen, moerassen, talloze meren en eilandjes. Het zal niet verbazen dat het er wemelt van de vogels.

Vogels uit alle delen van de wereld - van China tot Afrika - trekken naar de Delta om er te broeden of de winter door te brengen. Ibissen, pelikanen, adelaars, aalscholvers, kluten, sterns... in totaal leven er zo'n driehonderd vogelsoorten en dan nog meer dan drieduizend andere diersoorten zoals wilde katten, wilde zwijnen, bunzings, wolven, nertsen en beren.

Wat beide gebieden met elkaar gemeen hebben: de eeuwenoude dorpjes waar de tijd geen grip op lijkt te hebben, waar kleurrijke eeuwenoude tradities nog springlevend zijn en waar de inwoners bezoekers gastvrij welkom heten.

1. Bucegi bergen

Deze bergen, gelegen in de zuidelijke Karpaten bij de stad Brasov, staan bekend om een plateau waar wind en regen in de loop van vele eeuwen bijzondere rotsformaties zoals de Sfinx en Babele hebben gevormd. Wat deze bergen verder bijzonder maakt zijn enkele van de mooiste grotten in Roemenië.

De vergezichten in de Bucegi bergen zijn fenomenaal. De meeste wandelingen beginnen in de Prahova vallei. De route naar de zeer mooie Urlatoarea waterval is kort en eenvoudig. Meer avontuurlijke wandelingen kan je maken naar de Piatra Arsa hut en de route die via Rasnov naar de Diham hut loopt.

2. Piatra Craiului bergen

Vooral geoefende wandelaars trekken naar dit gebied dat bekendstaat om de steile pieken en grillige rotsformaties, maar ook om de knusse bergdorpjes. Een van de hoogtepunten is de Zarnestilor Keys, een kloof tussen twee bergwanden van tweehonderd meter hoog waar je doorheen kan wandelen. Omdat de zon lang niet de hele dag de grond bereikt, is het hier aangenaam wandelen op warme zomerdagen.

3. Rezetat bergen

In dit gebergte ligt het prachtige Rezetat park, een biosfeer reservaat met tachtig gletsjermeren en hoge bergtoppen. Het park kent een enorme rijke en gevarieerde biodiversiteit: duizenden soorten planten, honderden vogels en 55 soorten zoogdieren waaronder enkele imposante exemplaren als bruine beren, wolven, lynxen, herten en wilde zwarte geiten.

Door het park zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld, van kort tot lang en van eenvoudig tot zwaar. Een leuke wandeling is bijvoorbeeld de twee uur durende tocht vanuit het dorpje Nucsoara naar de Pietrele hut.

4. Fagaras bergen

Door deze bergen loopt de spectaculaire Transfagarasan weg die onder andere de Vidraru Dam en de Poenari Citadel passeert. Om te wandelen is de route tussen de Balea waterval en het Balea meer een aanrader. Neem ongeveer vijf uur de tijd voor deze tien kilometer lange tocht. Bij het meer liggen verschillende sfeervolle hotels waar je kan overnachten.

5. Apuseni bergen

In de Apuseni bergen liggen vierhonderd grotten waaronder de Scarisoara ijsgrot met de grootste ondergrondse gletsjer in het land. In een andere grot, de Pestera Ursilor, zijn 140 skeletten van holenberen gevonden. Een leuke weekendtrip start hier in de Starnade Vale Hut. Je wandelt naar Adapostul Padis en de dag erna vervolg je je tocht naar de Scarisoara hut. In totaal wandel je, verspreid over twee dagen, zo'n veertien uur.