De geboorteplaats van Karl Lagerfeld, de mooiste concerthal ter wereld en het grootste stadsontwikkelingsproject van Europa. Het kosmopolitische Hamburg is een citytrip meer dan waard.

Volgens Condé Nast Traveller - probably het beste reismagazine ter wereld - is Hamburg de tweede grootste modestad van Duitsland. In eerste instantie omdat hier in 1933 wijlen Karl Otto Lagerfeld werd geboren. En hoewel Mister Chanel al op zijn veertiende emigreerde naar Parijs, vertelde hij regelmatig over zijn geboortestad. Zo beweerde hij dat hij van zijn ontelbare bezoeken aan de Hamburger Kunsthalle 'meer leerde dan van alle jaren school'. En het was in deze Hanzestad dat hij besloot om modeontwerper te worden, nadat hij in een Hamburgs hotel een Dior-show had gezien. In de jaren negentig had hij er zelfs een tijd zijn eigen huis: een immense jarentwintigvilla boven op een heuvel die uitkeek over de Elbe. Lagerfeld doopte het Villa Jako, naar zijn levenspartner Jacques de Bascher, die in 1989 stierf.

...