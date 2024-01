Gloednieuwe fietsroute of gedeelde vakantiewoning? 24 reistips om 2024 richting te geven

Geen betere manier om een nieuw jaar in te gaan dan door enkele leuke reizen en trips te plannen om naar uit te kijken. Wij bundelden 24 reistrends, niet te missen bestemmingen en travelgadgets om 2024 richting te geven.

Bestemmingen en verbindingen

1. Sporen richting de gouden stad

Nadat de nachttrein Brussel, Amsterdam en Berlijn al verbond, wordt het traject van de European Sleeper in maart uitgebreid naar Praag. Concreet wil dat zeggen dat je ’s avonds opstapt in Brussel en zo’n 16 uur later volledig uitgeslapen in de Tsjechische hoofdstad arriveert.

Vanaf 25 maart, vanaf 89 euro

2. Sport aan de Seine

Van 26 juli tot en met 11 augustus strijken de Olympische Spelen neer in Parijs. Wil je daarbij zijn, boek dan tijdig je tickets en accommodatie. Heb je niets met sport, mijdt de Franse hoofdstad dan in die periode. De prijzen beloven stevig de hoogte in te schieten. De metrotickets zijn tijdens de Spelen 4 euro in plaats van de gewoonlijke 2,10 euro.

26 juli tot 11 augustus

3. Brussel-Kenia

Vanaf juni kun je met Brussels Airlines rechtstreeks van Brussel naar Nairobi vliegen. Wie gek is op natuurschoon en safari’s zet die bestemming dus best op zijn bucketlist. Al is de bruisende kunst- en cultuurscene in de hoofdstad zeker ook een meerdaagse verkenningstocht waard.

Vanaf 459 euro, tickets zijn nu al te koop via brusselsairlines.com

4. Op een handworp

Zeg het niet te luid tegen de Antwerpenaren zelf, maar de diamantstad prijkt dit jaar naast steden als Biarritz en Boedapest op het lijstje van Europese topbestemmingen voor 2024 van Condé Nast Traveller omwille van haar indrukwekkende culinaire aanbod en het ambitieuze Zuidpark-project. Tel daar het KMSKA bij en je volgende citytrip krijgt alvast vorm.

5. Hallo Google, zoek Rhodos

Geen zoekmachine die meer over onze diepste verlangens weet dan Google. De bestemming die we massaal in de zoekbalk typten? Rhodos, het Griekse eiland met z’n pittoreske dorpjes, witte stranden en schilderachtige landschappen is trekpleister nummer één. Maar wie graag het massatoerisme mijdt, raden wij graag kleine broertjes Samos en Thasos aan.

Samos © Getty

6. Kunst kijken

Aan een winnende formule hoef je niet te sleutelen. Ook in 2024 blijft het een topidee om je reis rond een expo of museum te plannen. Om naar uit te kijken: in Noorwegen opent het indrukwekkende Kunstsilo dat hulde brengt aan Noord-Europeaanse kunst en in het Duitse Wiesbaden kun je binnenkort in museum Reinhard Ernst abstracte kunst bewonderen in een gloednieuw gebouw van gelauwerd architect Fumihiko Maki.



7. Trek in Londen

Wie gek is op eten moet in Londen zijn, zegt Saskia Neirinckx van PR-bureau The Wicked. “Je kunt er foodtrends spotten, lang voor ze ons land bereiken. Twee restaurants die echt op je radar moeten staan zijn Acme Fire Cult en Silo. Bij Acme wordt op open vuur gekookt en krijgen groenten vaak de hoofdrol, denk bijvoorbeeld aan een steak van paddenstoelen. Silo is ’s werelds eerste afvalvrije restaurant, hier is alles – van de meubels tot de borden – gemaakt uit gerecycleerde materialen.”



8. Fietsen in Limburg

Het Limburgse landschap is getekend door zijn mijnbouwverleden. Vanaf mei dit jaar kun je tussen verschillende mijnterrils of steenpuinbergen fietsen op de gloednieuwe zwevende pontonbrug ‘Fietsen tussen de Mijnterrils’ van meer dan een halve kilometer lang. De fietsbrug overspant de grote plas op de grens van Maasmechelen en Dilsen-Stokkem en zal onder andere het sluitstuk vormen richting ‘Fietsen door de Heide’ en de Maasroute.

Fietsen tussen de mijnterrils © Buro Landschap | Provincie Limburg

Technologie en gadgets

9. Chatten met Bruce

Wie het vliegtuig vanuit Brussels Airport moet nemen, doet er goed aan op voorhand al even kennis te maken met BRUce. Via Facebook Messenger of WhatsApp kun je de chatbot van de nationale luchthaven om allerlei relevante (waar blijft mijn vlucht?) en minder relevante (waar is de Panos?) informatie vragen.

10. AI pakt je in

Op zowat elk lijstje met trends werd dit jaar een plaats vrijgehouden voor artificiële intelligentie. In 2023 werden al heel wat reizen gepland met behulp van ChatGPT en die evolutie lijkt zich in sneltempo verder te zetten nu de technologie steeds geavanceerder wordt. Een opstekertje voor mensen met weinig ruimtelijk inzicht: onderzoekers van M.I.T. en Stanford University constateerden dat AI erg goed is het inpakken van je auto- of reiskoffer.

11. Apps die echt nuttig zijn

In de wildgroei van reisapps stippen we er graag twee aan die je reis beduidend aangenamer kunnen maken. Airalo is handig voor wie buiten Europa reist. De app helpt je een e-sim op je telefoon te installeren waarmee je dataplannen per land selecteert. Het bespaart je geld en de tijd die het kost om ter plaatse een simkaart aan te kopen. Met Flush vind je dan weer het dichtstbijzijnde openbare toilet.

12. Kreukvrij reizen

Na een langeafstandsvlucht in voel je je vaak wat verkreukeld, dus is het wenselijk als je kleren ten minste de indruk wekken dat ze niet net urenlang in een kleine ruimte opgepropt zaten. Geen plaats in je bagage voor een stomer? Kies dan voor een antikreukspray. Een paar keerspuiten op je favoriete hemd, even wrijven en je gaat een rimpelloze reis tegemoet.

Tada! Vanaf 4,99 euro of Crease Release van Attirecare vanaf 20,95 euro

Nieuwe trends en reisvormen

13. Seriereiziger

Filmfanaten deden het al veel langer, maar dankzij de succesreeks White Lotus werd het een echte reistrend: set jetting, oftewel je favoriete film of tv-serie achternareizen. Zo werd Parijs het voorbije jaar overspoeld door aspirant-Emily’s. Onze tip? Een culinaire trip naar Chicago in blijde afwachting van seizoen drie van The Bear.

14. Van het pad af

Ook Pinterest distilleert ieder jaar trends uit ons zoekgedrag. Als we het digitale prikbord mogen geloven, maken we ons klaar voor een avontuurlijk 2024 met een tendens die zij ‘dirt flirts’ noemen. Denk: een volgeladen 4×4 waarmee je off-road door de modder rijdt om ’s avonds je tent op te zetten in de ongerepte natuur. Die vind je volgens Tourisme Consultancy Glenaki nog in Montengro en Albanië. Al moet je wel snel zijn, want de twee Oost-Europese landen trekken steeds meer Belgen aan, aldus Senior Consultant Beatrice Mondelaers.

Vjosa-rivier Albanië © Getty

15. Niet te hoog, niet te laag

Tussen het hoog- en laagseizoen vind je het schouderseizoen, een periode die alsmaar populairder wordt naarmate de zomers langer duren. Er zijn tal van redenen om je vakanties net dan op te nemen, maar de voornaamste zijn: je bespaart geld, vermijdt hittegolven en ontloopt mensenmassa’s. Bovendien is er tijdens de zomer genoeg te doen in eigen land, zoals Theater aan Zee of kunstenfestival Watou.

16. Oma’s aan de top

Lang niet elke grootouder wil ongestoord zonnekloppen in Benidorm. Liesbeth Dupon, zaakvoerder van Kiddotravel, ziet al jaren een stijging in het aantal skip-generationreizen. “Er is een hele groep grootouders met tijd en energie, die samen met hun kleinkinderen een stuk van de wereld willen zien, ook wanneer de ouders gewoon thuisblijven. Een bestemming het bijzonder goed doet is Zuid-Afrika, omdat de safari’s iedereen aanspreken, ongeacht leeftijd.”

17. Sterren jagen

Muzieksterren als Beyoncé, Taylor Swift en Madonna reisden in 2023 de wereld rond en wij reisden gretig mee. Zo gretig dat er een term voor werd uitgevonden: gig tripping. Test dit jaar zelf deze succesformule – concert én citytrip – met Depeche Mode in Barcelona (16 maart), Sting in Boedapest (31 mei) en Coldplay in Athene (8 juni).

18. Co-vakantie-housen

Wat als je wel een vakantiewoning wilt kopen, maar niet steeds dezelfde bestemming wilt bezoeken? Om aan die vraag tegemoet te komen ontstond het co-ownershipmodel. Volgens dit principe koop je met een groep mensen een collectie van een vijftal luxueuze vakantiewoningen waar je een aantal weken per jaar gebruik van mag maken. Stadsmussen kunnen kiezen voor een selectie van appartementen in Parijs, Londen en Barcelona. De rust opzoeken kan in villa’s in Toscane en het zuiden van Frankrijk.

augustcollection.co.uk



19. Slechte verbinding

Hoe vermijd je dat iedereen op familievakantie naast elkaar zit te scrollen? Het is een bezorgdheid die Liesbeth Dupon, zaakvoerder van Kiddotravel, regelmatig te horen krijgt. Haar oplossing: “Kies voor een actieve vakantie. Nu al zien we dat gezinnen hun reizen steeds vaker boeken in functie van de activiteiten ter plaatse dan van bestemming an sich. Samen wildwaterraften, ziplinen in de jungle of de lokale delicatessen leren koken zorgt dat je als gezin ook echt kan verbinden op vakantie.”

20. Transformatietrip

Was zelfontplooiing vroeger vooral een prettig neveneffect van een vakantie, vandaag is dat steeds vaker het doel. Kim Hertogs organiseert met The Fieldwork verrijkende reizen of transformatietrips, specifiek voor vrouwelijke ondernemers. “Je merkt dat mensen zich steeds vaker vragen stellen bij de dagelijkse ratrace, al het harde werken om dan even op vakantie te kunnen. Dankzij yoga- en ademsessies, surflessen, journaling en workshops keren deelnemers van onze reizen niet enkel ontspannen terug, maar ook met een toolkit om het achteraf anders aan te pakken.”



21. De andere piste

Voor wie al jarenlang verplicht mee op skivakantie gaat en skiën heimelijk maar niets vindt, is er beterschap op komst. Skigebieden investeren al jaren in allerlei interessante nevenactiviteiten zodat zelfs de grootse lattenweigeraar moeite heeft huiswaarts te keren. Zo kan je in het Franse bergdorp Samoëns cultuur opsnuiven, een Afghaanse wandeltechniek leren en kijken hoe reblochon wordt gemaakt, allemaal zonder ook maar één skilat aan te hoeven raken.

Duurzame initiatieven

22. Het duurzame hotel

Naast eco-campings en lodges trekken ook steeds meer grote hotels en resorts de groene kaart. Koploper is het veelvoudig bekroonde Sani Resort in Griekenland, een eco-reservaat van 400 hectare dat volledig CO2-neutraal is en enkel gebruik maakt van hernieuwbare energie. Een interessante nieuwkomer is OLM Nature Escape, een volledig energieonafhankelijk eco-hotel in de Alpen dat werd opgebouwd uit lokale materialen.



23. Morgen beter

Ieder jaar stappen talloze festivalgangers aan boord van party flights richting dance-walhalla Tomorrowland. Vanaf 2024 zullen het festival en Brussels Airlines samenwerken om voor deze vluchten 100% Sustainable Aviation Fuel aan te kopen om zo de milieu-impact van deze vluchten te beperken. Sustainable Aviation Fuel wordt geproduceerd op basis van natuurlijke materialen zoals gebruikte frituurolie en wordt toegevoegd aan de gebruikelijke kerosine om zo de CO2-uitstoot te reduceren.

24. Duim omhoog

Noem het gerust duurzaam reizen voor durvers: hitchsailing of meeliften met een boot. Deze reistrend is al even in opmars bij reizigers die op zoek zijn naar een groener alternatief voor een vliegtuigreis. Terwijl je vroeger in de haven je geluk moest beproeven bij een vriendelijke kapitein, kan je tegenwoordig terecht op verschillende Facebookpagina’s of het platform oceannomads. Terwijl je meelift op de golven leer je niet enkel varen, maar ook zorg dragen voor de blauwe long van onze planeet.