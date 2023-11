’T Stad in de schijnwerpers: Antwerpen opnieuw geprezen door Condé Nast Traveller

In het verleden werd Antwerpen al vaker aangeprezen door het gerenommeerde reismagazine Condé Nast Traveller. Vorige week kreeg de stad opnieuw een plekje in de lijst van topbestemmingen in Europa voor 2024, samen met elf andere Europese parels.

Een verborgen juweel dat ontdekt moet worden, overschaduwd door de populariteit van het naburige Amsterdam en onterecht vergeleken met het statige Brussel: zo omschrijft Condé Nast Traveller de diamanthoofdstad van de wereld, Antwerpen. In hun jaarlijkse selectie van inspirerende reisbestemmingen in Europa, samengesteld door redacteuren verspreid over het continent, belichten ze twaalf plaatsen die het verdienen (opnieuw) bezocht te worden.

Redactrice Gina Jackson werpt een licht op de rijke cultuur, de natuur van project Zuidpark, de accomodaties en culinair genot binnen de provinciehoofdstad. Ze zoomt in op de Sergio Herman Group, met The Jane als exclusieve eetgelegenheid en Le Pristine als een ietwat toegankelijkere variant. Ook het voormalige augustijnenklooster August en zusterhotel Julien krijgen de nodige aandacht.

Van Denemarken tot Portugal

Naast Antwerpen genieten ook andere Europese gebieden van belangstelling. Onze aandacht werd getrokken door alternatieve bestemmingen, zoals de opgewaardeerde wijk Carlsberg in het Deense Kopenhagen, die een mix biedt van hedendaagse en historische architectuur. Ook noemenswaardig is Costa de Prata aan de Portugese Westkust, bekend om zijn adembemende stranden en de hoogste golven van Europa.