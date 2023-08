Slimmer op reis: zo gebruik je AI en TikTok om je vakantie te plannen

Voor sommigen is het plannen van de reis het halve plezier, voor anderen een ware nachtmerrie. Voor die laatste groep brengen AI en TikTok mogelijks heil. Hoe gebruik je de beschikbare hulpmiddelen het best? En wat zijn de valkuilen? Een wegwijzer door het digitale doolhof.

Jij zoekt: inspiratie

Heb je nog geen idee waar je naartoe wilt? Of is de precieze planning van je reis nog een tikje mysterieus? Dan is TikTok een mooi startpunt. Onder de hashtag TravelTok vind je tal van filmpjes over nagenoeg elk land. Ook als je specifieker zoekt op een bepaalde stad, restaurants in een bepaalde stad of must do’s krijg je handige overzichten. Het voordeel? Je krijgt heel snel veel info voorgeschoteld in hapklare brokken. Door de bewegende beelden kan je ook gemakkelijk oordelen of een activiteit of restaurant iets voor jou is of niet. Het nadeel? Lange rijen voor fotogenieke attracties of restaurants, geen kwaliteitsgarantie en gesponsorde of onethische content.

‘TikTok is een geweldige plek om reisinspiratie op te doen, maar je moet wel kritisch blijven’, verduidelijkt TikTok-expert Jonas Lips. ‘Check bij elk filmpje wie de maker is en wat voor filmpjes er nog op zijn of haar profiel staan. Drie filmpjes over één restaurant? Dan weet je dat de review onbetrouwbaar is. Gelukkig is er tegenwoordig ook een tegenbeweging aan de gang en verschijnen er steeds meer eerlijke reviews die de realiteit achter populaire video’s onthullen. Ga zeker op zoek naar dat soort content bij het plannen van je reis, zo eindig je niet teleurgesteld.’

Het algoritme van Tiktok is zeer geschikt voor dit soort doeleinden: wie een paar filmpjes over één plek liket, krijg vanzelf meer soortgelijke video’s aangeboden. Het komt er dus op aan de kaf van het koren te scheiden. ‘En een papieren reisgids kopen, als aanvulling’, besluit Lips.

Jij zoekt: een virtuele reisbegeleider

Ook de toeristische sector heeft AI enthousiast omarmd. Er is een wildgroei aan apps die je assisteren bij het uitstippelen van je reis, al werkt de ene app beduidend beter dan de andere. ‘Mijn favoriete AI-assistente is Roam Around, het kind van TripAdvisor en Booking.com, vertelt Beatrice Mondelaers, AI-expert bij het toeristisch persagentschap Glenaki. ‘Dankzij die app bespaar ik enorm veel tijd. Roam Around combineert informatie van TripAdvisor en Booking.com, maar gaat ook breder zoeken op het internet. De informatie die je vindt is redelijk up-to-date, en je kan er ook terecht voor specifieke eisen, zoals rolstoelvriendelijke uitstapjes. Deze app focust vooral op de grote bezienswaardigheden en werkt het beste voor bekende reisbestemmingen. Apps als GuideGeek en Forgemytrip doen min of meer hetzelfde, maar hun databases zijn wat ouder en de tips zijn soms tourist traps.’

Bij al deze AI-planners voer je je bestemming in en leg je uit wat je wilt: wandelen in de natuur, musea bezoeken, aan het strand liggen etc., maar ook hoelang je gaat en hoe je je wilt verplaatsen. Vervolgens krijg je een vrij gedetailleerd reisvoorstel, opgesplitst per dag en per activiteit. Heel handig, maar dus ook sterk gestandaardiseerd. ‘AI is geen zoekmachine, maar een voorspelmachine’, verklaart Mondelaers. ‘Ze voorspellen hoe jij wilt reizen op basis van de gemeenschappelijke antwoorden op verschillende websites. Wees dus altijd kritisch over wat zij je voorschotelen.’

Kan zo’n app een reisbegeleider van vlees en bloed vervangen? Dat ligt volledig aan jou. Net als TikTok zijn deze AI-toepassingen vooral een startpunt. Het zijn uitstekende tools die om de krijtlijnen van je reis uit te stippelen, maar daarna moet je alsnog zelf aan de slag. Laat je geen blaasjes wijsmaken door het algoritme en dubbelcheck openingsuren en -data van restaurants en attracties. Niets zo teleurstellend als met een hongerige maag voor een gesloten deur staan.

Young woman using laptop while sitting in camper van

Jij zoekt: (w)etenswaardige restaurants

‘TripNotes is hier zonder twijfel mijn absolute favoriet in dit lijstje. Het is de enige AI-tool die erin slaag om hidden gems en recent geopende zaken op te sporen’, klinkt het bij Mondelaers. Het grootste verschil tussen TripNotes en andere AI-tools is dat je heel specifieke antwoorden krijgt. Terwijl Roam Around en Forgemytrip zich vooral focussen op algemene reisplannen, kan je met TripNotes echt zoeken op romantische restaurants, of pas geopende zaken. Dat opent wel degelijk je blik.

Geen AI, maar eveneens bijzonder handig: Google Maps. Je voert in de zoekbalk gewoon ‘restaurants’ in en krijgt vervolgens alle eetplekken in de buurt te zien, met hun rating. Als je wat doorklikt en leest, kom je gemakkelijk de beste restaurants op het spoor. Enkel wie zoekt naar nieuwe zaakjes, zal op z’n honger blijven zitten.