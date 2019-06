Na hun composteerbare Cradle to Cradle collectie, lanceert het Oostenrijkse ondergoed- en kousenmerk Wolford nu ook een lijn die gemaakt is uit gerecycleerd materiaal: ECONYL® nylon.

De kousenindustrie is een zeer vervuilende nijverheid. Nylonkousen worden gemaakt uit polyamide: een stof op basis van aardolie. Doordat deze stof vermengd wordt met elastaan, is het moeilijk te recycleren: alles moet eerst weer uit elkaar gehaald worden.

Het Italiaans bedrijf Aquafil, dat al vijftig jaar onderzoek doet naar duurzamere ontwikkelingsmethodes, vond een nieuwe techniek uit om reeds gebruikte nylon af te scheiden van de stoffen waarmee ze verwerkt zijn. Zo ontstond ECONYL®. De nylon die ze recycleren is onder andere afkomstig van het afval uit de zee. Bij de productie van deze ECONYL® kousen wordt dus geen nieuw materiaal gebruikt, en tegelijk wordt ook de zee opgeschoond.

Een belangrijk merk dat al vroeg kousen van gerecycleerde nylon produceerde, is 'Swedish Stockings'. Het merk gebruikt zonlicht en hernieuwbare energiebronnen, gerecycleerde en duurzame materialen, maakt het water na een kleurproces weer schoon en past het zero-waste principe toe. Wolford springt ook op deze boot: netkousen gemaakt van visnetten die in de zee drijven.

ECONYL® kousen van Wolford © Wolford

Wolford gebruikt de slogan 'a world beyond next season', om aan te tonen dat we moeten afstappen van fast fashion en ons moeten focussen op de duurzaamheid van producten. De nieuwe lijn is vanaf nu verkrijgbaar bij Wolford.