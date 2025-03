Onze drankexpert Michel Verlinden proeft van de nieuwe trends. Deze week signaleert hij enkele interessante samenwerkingen van Belgische artisanale brouwerijen.

In de wereld van ambachtelijke bieren staat het woord samenwerking voor meer dan een simpele uitwisseling van recepten tussen brouwerijen: het is een filosofie. Waar grote industriële groepen hun productiegeheimen angstvallig bewaken uit vrees voor concurrentie, kiezen artisanale brouwers voor openheid en collectief experimenteren. Onafhankelijke brouwerijen, vaak gedreven door een cultuur van delen, werken samen om samen nieuwe smaakwerelden te verkennen.

In de Verenigde Staten, pionier van de craftbeerrevolutie, zijn veel van deze samenwerkingen uitgegroeid tot een succesvol economisch en creatief model. Brouwerijen als Other Half, The Veil en Trillium lanceren geregeld gezamenlijke brouwsels met complexe hopprofielen en exclusieve gistingmethoden. Volgens een rapport van de Brewers Association uit 2023 komt bijna 20% van de nieuwe Amerikaanse craftbeers voort uit samenwerkingen, wat aantoont hoe deze sector de kracht van samenwerking boven concurrentie stelt. Sommige van deze allianties zijn zelfs uitgegroeid tot evenementen waar liefhebbers reikhalzend naar uitkijken, zoals de iconische brouwsels van Sierra Nevada en Russian River.

België, met zijn rijke brouwtraditie, blijft niet achter en omarmt deze trend met groeiend enthousiasme. Waar traditie lang de boventoon voerde, laten jonge brouwers nu de regels los. Belgische samenwerkingen floreren, met gedurfde stijlcombinaties en onverwachte recepten als resultaat. Wilde gisten en aromatische hop, vatrijping en atypische ingrediënten, limited editions en herinterpretaties van oude technieken: onafhankelijke brouwerijen bevrijden zich van de klassieke biernormen.

Geproefd en gekeurd: Belgische craftbeercollabs

1. Land van de Meester, Alvinne & De Meester, 4,90 euro/33 cl, brouwerij-demeester.be

Zuur, met toetsen wilde gist waarin exotisch fruit en citrus elkaar ontmoeten. De ronde moutbasis en subtiel houtachtige afdronk temperen de frisse, melkzure smaak.

2. SquiQure V2, Osma & Illegaal, 17 euro/75 cl, brasserie-illegaal.com

Grisette met florale, peperige neus. Droge, ziltige afdronk dankzij de spanning tussen levendige aciditeit en stevige graanstructuur. Ultiem dorstlessend.

3. Vanity, La Source & Oude Maalderij, 7,90 euro/33 cl, lasourcebeer.be

Mix van de robuuste barley wine en imperial stout. Smaakt naar gekonfijte vruchten, karamel en specerijen. Een subtiel bittertje brengt balans.

Stout verrijkt met groene koffie, warm geïnfuseerd, voor een geroosterde neus met accenten van bosvruchten. In de mond: cacao, gekonfijte kers en een ziltige ondertoon.

