Het Minnewater blijft prachtig en de kasseistraatjes vervelen nooit, maar welke winkels, bars en restaurants maken een weekendje Brugge óók gedenkwaardig? We vroegen het aan drie locals, die tot buiten de stadsgrenzen bekendstaan om hun goede smaak.

Modeontwerper Ruth Trioen

Wat in 2017 startte als een reeks geborduurde hemden met quotes, onder de merknaam Johny Be Good, groeide uit tot een volwaardig dameslabel, Johny, op Brugse bodem. Daar geboren en getogen is designer Ruth Trioen best grote fan: ‘Je hebt hier eigenlijk de combinatie van een stad en een dorp, en ik hou van de schoonheid. Brugge heeft niets ruigs, het is echt wel een beetje een museum. En als je van lekker eten en drinken houdt, heeft de stad enorm veel te bieden.’

© GF

De favoriete adressen van Ruth Trioen

Kerk, café of cocktailbar: wanneer ze niet ontwerpt voor Johny, vindt Ruth Trioen ontspanning en inspiratie op deze plekken.

—Onslow

‘Mijn favoriete restaurant. De eigenaars zijn vrienden, maar los daarvan is het gewoon ook een heel toffe setting, in een minder toeristische, maar toch historische buurt. Het concept leunt aan bij foodsharing. Het maakt niet uit of je veel bordjes bestelt of enkel een fles wijn met twee hapjes neemt: het is er heel ongedwongen, en toch gastronomisch.’

Jeruzalemstraat 53. onslowbrugge.be

—Más Eatery

‘Het eten is Mexicaans geïnspireerd en ook de cocktails zijn megalekker. Het is altijd hopen op een plaatsje, want je kunt niet reserveren en de zaak zit sowieso vol. Wel kun je je er op een wachtlijst zetten.’

Academiestraat 10.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

—Groot Vlaenderen

‘Terwijl we wachten op een tafeltje bij Más, drinken we alvast een cocktail bij Groot Vlaenderen, een cocktailbar met internationale allure, met drankjes zoals ze horen te zijn en een erg gezellig interieur.’

Vlamingstraat 94. grootvlaenderen.be

—Minnewaterpark

‘In dit idyllische stadspark gaat elk jaar het Cactusfestival door. Het park is dan één groot café waar alle Bruggelingen elkaar tegenkomen.’

Minnewater 1/15. cactusfestival.be

—Sint-Salvatorskathedraal

‘Brugge heeft veel kerken, met erg mooie kunst. Ik kom er niet elke week, maar ik kan er echt tot rust komen. Ik hou ervan om in de kathedraal de architectuur, de details van het interieur en de schilderijen te gaan bewonderen.’

Steenstraat. sintsalvatorskathedraal.be

—Onze-Lieve-Vrouwekerk

‘In de Onze-Lieve-Vrouwekerk staat dan weer de Madonna met kind van Michelangelo. Indrukwekkend dat je zoiets in je eigen stad kunt vinden.’

Mariastraat. museabrugge.be/onze-lieve-vrouwekerk

—IJsjes op het Muntplein

‘Omringd door historische gebouwen is dit een rustig pleintje dat nog niet op de radar van de toeristen kwam. Er zijn meerdere ijsjeszaken in de buurt, maar Oyya is een van de aanraders.’

Noordzandstraat 1. oyya.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

—In De Reisduif

‘In De Reisduif is een authentiek volkscafé waar Bruggelingen thuis zijn, gezellig en met erg goede pintjes.’

Langerei 30

—Café Vlissinghe

‘In het oudste café van Brugge lijkt alles onveranderd sinds de middeleeuwen: het stof, de muren, het meubilair, alles is stokoud. Het is een toeristische trekpleister, maar toch een aanrader, omdat het er zo gezellig is én voor de leuke tuin in de zomer.’

Blekersstraat 2. cafevlissinghe.be

—Paula Mostaert

‘Ook in deze bar met vintage interieur zul je veel Bruggelingen tegen het lijf lopen. Ze hebben lekkere cocktails en hotdogs. Het is er wel klein en dus is het soms vechten voor een plaatsje.’

Geldmuntstraat 9. @paula.mostaert

—Boetiek Ruth

‘Deze boetiek waar ik graag eens binnenspring zit in een heel mooi pand. Niet toevallig hangen ook de collecties van Johny er in de rekken.’

Sint-Jakobsstraat 55. boetiekruth.be

—Groeningemuseum

‘Op een zeldzame vrije dag probeer ik dit museum mee te pikken voor een portie klassieke kunst. Daarna kom ik geïnspireerd en helemaal zen thuis.’

Dijver 12. museabrugge.be/groeningemuseum

Lees ook: Van de perfecte pizza tot Belgische klassiekers: 18 restaurants in Brugge waar je met plezier aan tafel schuift

Meubelontwerper Thomas Serruys

Thomas Serruys had met zijn designmeubilair een drukke wereldstad kunnen opzoeken. Toch houdt hij zijn atelier vol overtuiging in Brugge. Aanvankelijk opereerde hij vanuit de haven van Oostende. Hij resideerde ook in Zaventem Ateliers, maar bleef verknocht aan zijn geboortestad. Enkele jaren geleden verruilde hij zijn galerie in de pittoreske steegjes van de Unesco-parel voor een atelier op de historische industriële site van katoenspinnerij Dujardin.

© GF

De favoriete adressen van Thomas Serruys

Vind je Thomas niet in z’n atelier of onderweg naar een klant, dan wel op een van deze adressen, van wijnbar tot galerie.

—Cuvee

‘Als je houdt van natuurwijn en graag iets nieuws leert kennen, dan is deze wijnbar met restaurant de perfecte plek. Het eten is zeer lekker, de eigenaars erg sympathiek.’

Philipstockstraat 41. cuvee.be

—Quicke

‘Deze schoenwinkel is een familie­bedrijf, gerund door intussen al de vijfde generatie. Ze bieden kwaliteit en hebben een aanbod dat ik erg kan appreciëren.’

Zuidzandstraat 21/23. quicke.be

—The Fat Flamingo

‘Hoewel ik geen skater ben, winkel ik graag bij deze skateshop. Ze hebben er altijd toffe T-shirts of truien.’

Langestraat 24.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

—Gallery Vanlandschoote

‘Dries Vanlandschoote zit sinds kort op deze nieuwe locatie, die erg smaakvol werd ingericht. De vintage designstukken die hij aanbiedt zijn wereldklasse.’

Gistelse Steenweg 209. vanlandschoote.com

—Paul De Grande Antiques

‘De topantiquair verhuisde zijn galerie van zijn kasteel naar het Brugse Memlinghuis. Dat maakt het makkelijk om de zaak te bezoeken, en dat zou ik iedereen aanraden.’

Sint-Jorisstraat 20. pauldegrande.com

—De Tank

‘Een co-atelier-initiatief, waar jonge kunstenaars een atelier ­hebben en af en toe samen tentoonstellingen organiseren. Je kunt er dus als eerste jong geweld ontdekken dat op iets nieuws aan het ­broeden is.’

Generaal Lemanlaan 145. detank.be

—Galerie Pinsart

‘Voor een kwalitatieve tentoon­stelling loop je best af en toe eens bij deze prima galerie binnen.’

Genthof 21. pinsart.be

—Hoet Optiek

‘Een goede optiek, met prachtige monturen en zonnebrillen van ­topkwaliteit.’

Vlamingstraat 19. hoet-optiek.be

—Studio LoHo

‘Het designbureau is bekend om zijn grote baden in klei – ze werken vooral met klei in grote ovens — maar ze blinken ook uit in fijnere afwerkingen. Erg mooie realisaties.’

Stationsweg 28. studioloho.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

—Cinema Lumière Brugge

‘Wat cultuur betreft gaan we graag naar Lumière, de stadscinema, om een film mee te pikken.’

Sint-Jakobsstraat 36. lumiere-brugge.be

—BRUSK

‘Het geplande museum is natuurlijk nog niet open, maar ik kijk erg uit naar de opening van de nieuwe ­tentoonstellingshal BRUSK, later dit jaar.’

Dijver 12, museabrugge.be/brusk

Lees ook: Tijd voor koffie: 5 charmante cafés in Brugge voor koffie en taart

Bartender Ran Van Ongevalle

Na een reis rond de wereld met zijn vrouw Janah Van Cleven keerde Ran Van Ongevalle terug naar zijn twee oude liefdes – Brugge en goed gemixte drankjes. Bar Ran werd door Gault&Millau tot beste cocktailbar gekroond. Later kwam Más Eatery erbij, met Latijns-Amerikaans streetfood dat hen in de categorie Gault& Millau H!P lanceerde. En er zijn ­plannen voor een derde zaak.

© GF

De favoriete adressen van Ran Van Ongevalle

Voor een cocktail trek je in Brugge naar Bar Ran, voor taco’s naar Más ­Eatery. Maar waar vind je Ran Van ­Ongevalle zelf tijdens z’n vrije uren?

—We Are Coffee Makers

‘Er zijn twee adressen waar ik koffie haal. Deze koffiebar wordt gerund door Elliott, een goede vrien, en zit naast Más Eatery. Hun microbranderij won een award voor Best Coffee Roastery.’

Academiestraat 8. @wearecoffeemakers

—Kaffee Kamiel

‘Voor een ontbijtje ga ik graag naar Kaffee Kamiel. De zaak zit in het Zilverpand, waar we onze nieuwe zaak willen beginnen, we brengen er erg veel tijd door.’

Zilverpand 7. kaffeekamiel.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

—Fresh

‘Ik ga niet vaak shoppen – mijn vrouw koopt meestal mijn kleding – maar Fresh vind ik een leuke winkel om eens binnen te wandelen. Eigenaar Thomas is erg gepassioneerd door zijn vak, wat heel tof is.’

Sint-Jakobsstraat 30. freshbrugge.com

—Dees

‘Dees is een vrij nieuwe zaak waar je fantastische koffie kunt drinken. Ook hier hebben ze hun eigen koffie­branderij.’

Hoogstraat 33. deeskoffie.be

—Bistro Bruut

‘Voor fine dining kom ik graag bij Bruut. Chef Bruno Timperman lijkt op culinair vlak compleet in een eigen wereld te leven. Voor mij is dit de perfecte plek om bij te leren.’

Meestraat 9. bistrobruut.be

—Café Cambrinus

‘Voor een biertje zijn er twee plekken waar je me vaak kunt vinden. Voor sfeer en gezelligheid kies ik voor Café Cambrinus. Het ligt bovendien niet zo ver van onze twee zaken af.’

Philipstockstraat 19. bierbrasseriecambrinus.eu

—’t Brugs Beertje

‘’t Brugs Beertje is een echt Vlaams bruin café. Ze hebben een groot aanbod aan speciaalbieren en zijn daarom erg geliefd bij de toeristen.’

Kemelstraat 5. brugsbeertje.be

—Barkoff Barbershop

‘Een shout-out naar mijn favoriete kapper in Brugge. Jens is een fantastische barbier en een even fantastische gast. Ik ga er om een moment voor mezelf te hebben en voor een leuke babbel.’

Hoogstraat 38. @barkoff.barbershop

Op zoek naar meer adressen in Brugge? Klik hier.