100 jaar Art Deco: 9 interessante expo’s in Brussel

Brussel is dit jaar – meer dan ooit – in de ban van Art Deco. Met maar liefst 9 tentoonstellingen en evenementen gewijd aan deze iconische stijl, valt er veel te ontdekken. Van architectuur en beeldhouwkunst tot mode en cinema, de art-decostijl blijft een tijdloze bron van inspiratie. Een overzicht van alle expo’s en activiteiten die de moeite lonen.

1- Villa Empain – Echoes of Art Deco

Ter ere van 100 jaar Art Deco in 2025 organiseert de Boghossian Stichting ‘Echoes of Art Deco’. Deze expo dompelt bezoekers onder in de glamour van de jaren ’20, met Villa Empain als stralend middelpunt. Naast architectuur komt ook de decoratieve kunst tot leven. Meubilair, keramiek, glas-in-lood en smeedwerk schetsen een beeld van het tijdperk vol stijl, innovatie en luxe. Dit alles in een sfeervolle setting met muziek uit die tijd op de achtergrond.

Tot 25 mei, meer info hier



2- BANAD Festival

Het jaarlijkse Brussels Art Nouveau & Art Deco Festival (BANAD) biedt je een unieke kans om enkele van de mooiste art deco-gebouwen in Brussel te ontdekken. Naast rondleidingen in iconische panden, worden er ook boeiende wandelingen, lezingen en conferenties over de invloed van de stijl georganiseerd.

Van 15 maart tot 30 maart, meer info hier



3- Art Deco Cinema’s

Brussel had ooit talloze bioscopen met prachtige art deco-architectuur, en deze gratis expo in de Sint-Gorikshallen focust op de geschiedenis en het erfgoed van deze filmzalen. Deze bioscopen waren bovendien niet alleen plekken voor filmvertoning, maar ook toonbeelden van innovatie, met oog voor akoestiek, comfort en grandeur. De expo haalt foto’s, affiches en archiefmateriaal van die tijd weer naar boven.

Tot 11 mei, meer info hier



4- Art Deco stadswandelingen door Arkadia en Itinéraires

Verspreid over het hele jaar organiseren de gidsen van Arkadia en Itinéraires rondleidingen langs de mooiste art deco-gebouwen van de stad. Van elegante herenhuizen tot bijzondere gevels: hier krijg je de kans de verborgen parels van Brussel te ontdekken. Denk aan het Flageygebouw en het Van Buuren Museum.

Heel het jaar door, meer info hier



5- Autrique-huis – Art Deco on Paper

Dit prachtige huis van Victor Horta herbergt een unieke expo over art deco in grafisch ontwerp. De tentoonstelling toont een selectie van originele ontwerpen, zeldzame publicaties en commerciële grafische kunst die de moderniteit en elegantie van de stijl weerspiegelen. Verwacht je aan affiches, boekomslagen en reclamekunst, gekenmerkt door strakke lijnen, geometrische patronen en luxueuze afwerking.

Van mei 2025 tot april 2026, meer info hier



6- Museum Van Buuren – Art Deco Sculpturen

Het Museum Van Buuren, dat zelf een villa in ware art deco-stijl is, wijdt een expo aan beeldhouwkunst uit deze periode. Je ontdekt er sculpturen uit de periode 1920-1940, waarbij vakmanschap, elegante vormen en strakke lijnen centraal staan. Bewonder er beeldhouwwerken uit binnen- en buitenland die perfect balanceren tussen klassieke invloeden en moderne stijl.

Van 24 april tot 28 september, meer info hier



7- BelVUE Museum – Art Deco Collectie

Deze expositie toont hoe de iconische stijl de veranderingen na de Eerste Wereldoorlog weerspiegelt. BelVUE haalt hiervoor een selectie art deco-objecten uit de collectie van de Koning Boudewijnstichting naar boven. Het is een zeldzame kans om bijzondere meubelstukken, juwelen en gebruiksvoorwerpen te bewonderen. De toegang is gratis.

Van 4 juni 2025 tot 4 januari 2026, meer info hier



8- Jubelparkmuseum – Nieuwe opstelling Art Deco Collectie

Het Art & History Museum opent in juni twee nieuwe zalen die gewijd zijn aan de Belgische art nouveau en art deco. Het museum presenteert er een vernieuwde opstelling van zijn art deco-verzameling. Enkele unieke stukken die in 1925 op de befaamde Exposition Internationale des Arts Décoratifs in Parijs werden gekocht, zijn nu voor het eerst in decennia te zien.

Vanaf 10 juni, meer info hier



9- Brusselse Open Monumentendagen

Dit jaar staat de art deco-periode centraal tijdens de Open Monumentendagen. Onder het thema Art Deco, dolle jaren, crisisjaren kun je tal van gebouwen bezoeken die normaal niet toegankelijk zijn. Deze editie belicht bovendien het art deco-erfgoed vanuit stedelijk, architecturaal, sociologisch en menselijk perspectief.

20 en 21 september, meer info hier



10- Bonus: Musée des Arts Décoratifs in Parijs

Voor de ultieme art deco-ervaring is een trip naar Parijs een aanrader. Vanaf 21 oktober opent het museum een vernieuwde presentatie van zijn art deco-verzameling. Hiermee viert het Musée des Arts Décoratifs het honderdjarig jubileum van deze belangrijke stijl en haar succes met een tentoonstelling in een eigentijdse setting.

Van 21 oktober 2025 tot 29 maart 2026, meer info hier

11- Bonus: Villa Cavrois nabij Rijsel

Krijg je maar niet genoeg van al deze expo’s? Net over de grens, bij Rijsel, ligt de indrukwekkende Villa Cavrois, een meesterwerk van modernistische art deco-architectuur.

Dagelijks geopend, behalve op maan- en feestdagen, meer info hier