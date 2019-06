Op 22 juni zwaait Edo de deuren open in de Antwerpse Koepoortstraat. Het winkelpand herbergt verschillende duurzame merken en makers die willen experimenteren met een nieuw, collectief retailconcept.

Veerle Spaepen en Lien De Grom sloegen drie jaar geleden de handen in elkaar voor de pop-upkledingbibliotheek Les ReBelles d'Anvers. Hun liefde voor experimentele, duurzame retailconcepten bleef branden en resulteerde in Edo: een tijdelijke winkel in Antwerpen waar vanaf 22 juni duurzaam design en mode in de schijnwerpers staan.

Voor dit verfrissende project nodigden ze verschillende merken, ondernemers en makers met een duurzame aanpak uit om samen een collectief te vormen. Een kleine greep uit de verschillende deelnemers: HNST jeans, Helder, Eline Van Ree, go as u.r, Ms. Bay, w.r.yuma, Wolk en Redopapers.

Samen sterker

De groep achter het collectief van Edo wil gaan experimenteren met een nieuwe, meer collectieve aanpak. Kleine en startende labels krijgen op deze manier de kans een verkooppunt of showroom te hebben in centrum Antwerpen, wat zelden tot de mogelijkheden behoort in een opstartfase. Makers kunnen aansluiten om op maat een stukje winkel in te vullen. Zo kunnen ze zich meer focussen op de creatieve kant van hun label in plaats van een eigen winkelpand te huren.

Lien De Grom (L) & Veerle Spaepen (R) © Ruben Vermeulen

De komst van Edo is niet alleen goed nieuws voor de kleinere merken, maar ook voor fans van duurzame mode die hun gading nog niet vonden in de winkelstraten. Er zijn steeds meer winkels met duurzame merken, maar startende makers hebben niet altijd de middelen om hun stuks hier al te verkopen. 'De opstart van een label is in dit digitale tijdperk misschien niet meer zo moeilijk, maar het jaren volhouden is dat wel - om hier uit te geraken zijn experimenten nodig. We geloven daarbij meer en meer in samenwerking als sleutel tot succes', aldus Veerle Spaepen.

Respect

Alles draait bij Edo rond het vergroten van de draagkracht van de makers door samenwerking. De combinatie van schoonheid en duurzaamheid is de rode draad voor het winkelproject. En de naam? Die is niet voor niets Japans: 'Er valt veel te leren uit de traditionele Japanse manier van kijken naar ecologie. Edo staat voor respect voor grondstoffen en middelen die ons geboden worden, het voorkomen van verspilling en het zorg dragen voor wat we hebben', lichten de oprichtsters toe.

Edo: er is ook plaats voor events & koffie © Sophie Peelman

Praktisch

Edo: Lange Koepoortstraat 64, 2000 Antwerpen

Openingsuren: dinsdag tot en met zaterdag telkens van 10u tot 18u

Meer informatie via edocollective.com