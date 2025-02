Tijd voor koffie: 5 charmante cafés in Brugge voor koffie en taart

Van gezellige ambachtelijke koffiebars tot stijlvolle cafés, je vindt in Brugge de perfecte kop koffie met een lokaal gebakken lekkernij. Een koffiepauze hier is niet alleen een smaakervaring, maar ook een moment om stil te staan en de charme van de historische stad in je op te nemen.

1- Margritt

Bij Margritt begint de dag met een perfecte kop koffie en een stevig ontbijt. Van luchtige American pancakes tot granolabowls en royaal belegde boterhammen: hier kom je niets tekort. Het stijlvolle interieur ademt warmte, terwijl de zonnige binnentuin een troef is op mooie dagen. De naam is een eerbetoon aan de grootmoeder van eigenares Sofie.

Sint-Amandsstraat 30, 8000 Brugge, instagram.com/margritt.brugge



2- Coffeebar Adriaan

In dit voormalig bankgebouw naast de schouwburg, vernoemd naar componist Adriaan Willaert, kun je terecht voor verse koffie, ontbijt en taart. Je kunt er de dag beginnen met een ontbijtformule met alles erop en eraan of binnenspringen voor een welverdiende koffiepauze. Ook wie op zoek is naar een biofruitsap of Brugs biertje komt hier aan zijn trekken.

Adriaan Willaertstraat 7, 8000 Brugge, coffeebaradriaan.be



3- We Are Coffee Makers

Sinds 2015 is We Are Coffee Makers een vaste waarde in het Brugse koffielandschap. Deze koffiebar, vier keer uitgeroepen tot de beste van de Benelux, staat garant voor koffie van topkwaliteit, vergezeld van verfijnde patisserie. Eigenaar Elliott werkt samen met sterrenchefs en topbartenders wereldwijd om te zorgen dat elke kop onvergetelijk is. Geniet van je flat white in het hippe interieur en neem na afloop een zak versgebrande bonen mee voor thuis.

Academiestraat 8, 8000 Brugge, instagram.com/wearecoffeemakers



4- Vero Caffè

Hier kom je voor de specialty coffee en de heerlijke, huisgemaakte taarten. Die laatste zijn altijd vers, en grotendeels vegan. Verder smul je hier van versgebakken toasts, pancakes en lichte salades. De zaak is klein maar fijn en heeft een sfeervol vintage interieur. De Crispy Caramel Latte is een aanrader voor koffieliefhebbers.

Sint-Jansplein 9, 8000 Brugge, instagram.com/verocaffebrugge



