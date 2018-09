Wolford lanceert composteerbare collectie: 'Na gebruik wordt het textiel voedsel voor de natuur'

Het Oostenrijkse kousen- en ondergoedmerk Wolford heeft een eerste Cradle to Cradle-collectie klaar. Andreas Röhrich, directeur productontwikkeling, werkte vier jaar aan de Auroralijn en is heel trots: 'duurzaamheid zat altijd in ons DNA, maar nu hebben we het echt naar een hoger niveau getild.'