Breng je oude en kapotte nylonkousen naar de Supergoods-winkel om ze te laten recycleren. Swedish Stockings wil op deze manier 'afval' herbestemmen, helemaal in lijn met de filosofie van het merk.

Wist je dat er elk jaar twee biljoen paar panty's worden geproduceerd, slechts een keer gedragen en vervolgens weggegooid? Niet echt vriendelijk voor het milieu dus.

Swedish Stockings, dat zelf kousen maakt van gerecycleerd nylon, wil vermijden dat panty's in de vuilnisbak belanden. Liever zien ze de oude kousen een nieuw leven krijgen. Het Zweedse kousenbedrijf werkt daarom samen met een industriële partner om van oude nylonkousen containers te maken.

Nieuwe kousen nodig? Dan is Swedish Stockings ook een duurzame keuze. De productie van de panty's en sokken gebeurt in Italië in een fabriek die volledig zero waste te werk gaat en produceert met honderd procent hernieuwbare energie.

Praktisch

De recyclagepunten vind je in de Supergoods winkels in Mechelen (Onze-Lieve-Vrouwestraat 116) en Gent (Brabantdam 56B), en vanaf augustus ook in Antwerpen.