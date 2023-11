De exclusieve reünie van 9 Belgische supermodellen: ‘We zijn altijd goede vriendinnen geweest, tijdens de modeweken logeerden we in hetzelfde appartement’

Het was een mooi weerzien voor onze Belgische supermodellen. In de jaren 90 en 2000 sierden ze al de covers van Knack Weekend. Nu keren ze terug, veertig plus, voor een exclusieve en feestelijke reünie.

Elise Crombez, Hannelore Knuts, Anouck Lepère, Kim Peers, Ingrid Parewijck, Laurence Desbisschop, Rose Van Bosstraeten, Inge Geurts en Delfine Bafort: stuk voor stuk maakten ze hun start bij Knack Weekend. Geen betere gelegenheid dan onze veertigste verjaardag om hen nog eens samen te brengen voor een feestshoot, en dat in het gezelschap van vaste stylist Ilja De Weerdt en internationaal bejubeld fotografenduo Petrovsky en Ramone.

We vroegen de modellen om een voor een even stil te staan bij de prille beginjaren van hun modecarrière, hun visie op de huidige modewereld én hun relatie met Knack Weekend.

Hannelore Knuts

Onlangs zetelde topmodel Hannelore Knuts (46) nog als jurylid in het programma Belgium’s Next Top Model. Zelf werd ze ontdekt tijdens het lopen van de show van de Antwerpse Modeacademie midden jaren 90, waarna haar carrière in een stroomversnelling raakte. Ze brak internationaal door en liep shows voor merken als Alexander McQueen en Jil Sander.

“Knack Weekend was het enige tijdschrift in België waar ik voor werkte. Hoewel de foto’s van mijn eerste shoot nooit gepubliceerd zijn geweest, is er daarna een mooie band gegroeid met wederzijds respect en loyaliteit.

Ik stond samen met mijn zoontje op de cover van Knack Weekend: het bewijs dat je carrière niet stopt als je moeder wordt. Ik keerde regelmatig terug naar België om shoots voor Knack Weekend te doen. Het weekblad sloot als geen ander aan bij mijn eigen stijl en de samenwerking was doordrongen van wederzijds respect. Telkens ik voor hun lens stond, kreeg ik ook de cover.

Mijn favoriet van alle covers die ik sierde is er eentje met dalmatiërs, wellicht speelt mee dat mijn zoontje die zo geweldig vindt. Ik kreeg van Knack Weekend ook de kans om samen met hem een shoot te doen. Hij gaf mijn carrière een nieuwe dimensie: hij toonde dat je ook als moeder nog steeds model bent. En dat Knack Weekend me duidelijk als volwaardig persoon ziet en niet enkel als model. Een mooie uiting van onze relatie.

Hoe loyaal ze bij Knack Weekend zijn, toonden ze onlangs weer door mij samen met andere Belgische modellen van dezelfde generatie uit te nodigen voor een shoot. Wij hebben dan ook een betekenisvolle bijdrage voor hen geleverd, denk ik. En niet enkel voor Knack Weekend, maar voor de mode-industrie als geheel. Het belang van een model wordt vaak onderschat, terwijl wij zowel het begin- als eindpunt van een kledingstuk zijn. We dienen als een muze voor de ontwerpers. Modeontwerper John Galliano had zelfs een foto van mij op zijn bureau hangen om te kunnen inschatten hoe ik een stuk zou dragen en tot leven zou brengen.”

Elise Crombez

West-Vlaams topmodel Elise Crombez (41) werd op 17-jarige leeftijd ontdekt tijdens een modellenwedstrijd in Roeselare. Ze haalde meermaals de cover van Vogue en was onder meer het gezicht van Prada, Jil Sander en H&M. Haar allereerste covershoot deed ze voor Knack Weekend.

“Die eerste covershoot was op een zonnige dag in Antwerpen met Olivier Rizzo als stylist van dienst. Er hing een toffe sfeer. Maar een shoot die me echt is bijgebleven, was er eentje vlak bij huis: in de duinen van Oostduinkerke met Kim Peers als styliste, en met haar zelfgebakken taart. Kim zag ik onlangs terug, tijdens jullie verjaardagsshoot. Het was voor het eerst sinds lang dat ik weer op de set stond met de andere modellen uit die tijd, en met styliste Ilja met wie we jaren geleden ook al samenwerkten voor Knack Weekend. Het was een mooi moment en voelde alsof de cirkel rond was. We waren als een grote kakelende vriendenbende in modieuze kledij, die af en toe ook eens een foto nam. Het voelde alsof we elkaar meer te vertellen hadden dan ooit. Onze gesprekken gaan nu verder dan over welke show we lopen of wat voor opdrachten we hebben.

Voor het eerst sinds lang stond ik weer op de set met modellen uit mijn beginjaren.

Toen we jong waren,­ dachten we ook beperkter. Je moest jezelf bewijzen en de druk was groot. Daar kwam heel veel onzekerheid bij kijken, die zich bij sommigen uitte in kattig gedrag. Op deze leeftijd voel ik me anders. Mijn lichaam is niets belastend meer, maar pure vrijheid. Ik geef mezelf anders, sta anders op de set, en in de sector wordt dat gewaardeerd. Leeftijd speelt minder een rol, het gaat nu om wie bereid is tot het uiterste te gaan.”

Ingrid Parewijck

Na een bachelor in de rechten stapte de toen 22-jarige Ingrid Parewijck (44) zelf naar een modellenbureau in Brussel. Die onverwachte wending draaide succesvol uit: in haar carrière stond ze al voor de lens van merken als Patek Philippe, Guerlain en Ralph Lauren. Knack Weekend speelde een belangrijke rol in haar doorbraak.

“Een van mijn eerste shoots voor Knack Weekend was in 2001 op de Canarische Eilanden met Luc Praet als fotograaf. Het was een ongelofelijke ervaring. Daar is ook een beeld gemaakt dat voor mij de deur opende tot een campagne van Guerlain, die een grote impuls gaf aan mijn carrière. Ook daaropvolgende shoots voor Knack Weekend droegen bij aan mijn loopbaan als model, met steeds stijlvolle producties als resultaat. De shoot die onlangs gebeurde, met alle modellen uit die beginjaren samen, was de kers op de taart en voelde als een mooi souvenir om aan mijn palmares toe te voegen.

Vandaag ben ik nog steeds fulltime aan de slag als model, en ik heb zo’n vermoeden dat dit deels te danken is aan de vergrijzing binnen Europa. Deze shoot, met alle modellen uit de beginjaren samen, is de kers op de taart.

Natuurlijk ligt het tempo waarop ik werk niet meer op het niveau van twintig jaar geleden. Ondertussen loopt er immers een vijftienjarige puber in huis voor wie ik een aanwezige mama wil zijn. De jetlags en lange afstanden zijn dus in hoeveelheid afgenomen, wat het allemaal wat behapbaarder maakt. Toch voel ik dat het tempo in de mode-industrie behoorlijk is toegenomen in vergelijking met vroeger, en de budgetten krimpen enorm. Maar daar heb ik me bij neergelegd. Ik ben dankbaar dat ik nog steeds voor de lens kan staan.”

Laurence Desbisschop

De aftrap van het topmodellenleven van Laurence Desbisschop (47) kwam na een show te lopen voor Jil Sander op 19-jarige leeftijd. Ze liep daarnaast ook catwalks voor merken als Armani en Dior. Als klein meisje droomde ze al over de geëmancipeerde vrouwen die ze zag in Knack Weekend.

“Op school moesten we Knack lezen, vooral het politieke en economische gedeelte. Maar ik bladerde ook altijd graag door dat andere boekje. De beelden van modellen toonden zelfstandige vrouwen, geen poppemiekes. Dat inspireerde me als jong meisje, ik wilde zijn zoals zij. Door zelf meerdere keren voor de lens van Knack Weekend te staan, werd die inspiratie ook zichtbaar in mijn portfolio. De shoots van Knack Weekend namen een prominente plek in die bundel in. Ze sloten aan bij wie ik was, bij mijn stijl.

De modellen in Knack Weekend waren geen poppemiekes.

Onlangs stond ik opnieuw voor de lens van Knack Weekend, samen met een aantal collega-modellen. Een meisjesdroom kwam uit door de samenwerking met het getalenteerde fotografenduo Petra Petrovsky en Morena Ramone. Tot enkele jaren geleden had ik immers afscheid genomen van modellenwerk. Ik wilde meer in het leven en ging interieurarchitectuur studeren. Daarna werd het mijn job, tot corona toesloeg. Toen rees ook de vraag of ik weer fotoshoots wilde doen. Twijfels speelden op, want ik zie er niet meer hetzelfde uit als vroeger, wat me angstig en onzeker maakte. Maar het resultaat draaide mooi uit, en zo rolde ik er toch weer in. Een boodschap van mij aan iedereen: don’t worry, just be yourself.”

Inge Geurts

Inge Geurts (47) defileerde onder meer voor Balenciaga, Givenchy en Chanel. Ze stond op de cover van meer dan één Vogue en poseerde voor fotografen als Steven Meisel en Paolo Roversi. Momenteel werkt ze thuis aan een magisch sprookjesbos voor jong en oud.

“Mijn allereerste fotoshoot was voor Knack Weekend, op 30 september 1996, samen met Olivier Rizzo, Ronald Stoops en Inge Grognard. Ik was toen nog maar enkele weken aan het werk als model. Twee maanden ervoor had ik wel samen met mijn toenmalige vriend de show van Walter Van Beirendonck gelopen. Walter en Dirk (Van Saene, red.) zagen iets in mij en schreven de namen van enkele modellenbureaus in Parijs, Londen en eentje in Brussel op een briefje. Dat briefje heb ik nog altijd. Ik heb er alleen niks mee gedaan. Ik was toen veel te verlegen om zelf naar een bureau te stappen. Niet veel later werd ik in een winkel aangesproken door Hakim, hij werkte toen als scout voor het enige bureau in Brussel dat Walter had opgeschreven. Ik ben diezelfde dag nog geboekt voor een defilé op de Zavel om de nieuwe winkel van Armani in te huldigen.

Wij Belgische modellen zijn altijd goeie vriendinnen geweest tijdens shows, een echte kliek. Het klopt dat ik twee keer een opdracht met Steven Meisel heb geweigerd. Het was nochtans voor de cover van de Italiaanse Vogue. Als je zo’n job binnenhaalt, ben je gelanceerd. Maar ik was destijds nogal koppig. (lacht)

De eerste keer vond ik het niet kunnen dat ik zelf mijn vliegtuigticket moest betalen. De tweede keer was kort na mijn huwelijk. Ik had iets te hard gefeest en daar had ik een blauwe plek op mijn gezicht aan overgehouden. Het modellenbureau zei dat ze dat wel zouden schminken, maar ik wilde niet. Derde keer, goede keer gelukkig. Ik heb uiteindelijk de cover van Vogue gehaald en heb achteraf nog eens met Meisel gewerkt voor de campagne van Dolce & Gabbana.

Ik heb het niet altijd makkelijk gehad in de modewereld, omdat ze zo ver staat van wat mij blij maakt: verbinding met de natuur en elkaar. Nu ik wat ouder en wijzer ben, kijk ik op een andere manier naar de sector en ben ik dankbaar voor de kansen die ik krijg. Ik dacht toen, gevoed door mijn eigen onzekerheid en rebellie, dat iedereen alleen maar met zijn uiterlijk bezig was. Wat uiteraard niet zo is.

Ik was zo blij om de andere, Belgische meisjes terug te zien. Wij zijn altijd goede vriendinnen geweest tijdens de shows, een echte kliek. Het is mooi om te zien dat ze vandaag allemaal met mooie, betekenisvolle dingen bezig zijn. Niemand is in een zwart gat gevallen na zijn modellencarrière, integendeel.”

Delfine Bafort

Delfine Bafort (44) is actrice en model. Binnenkort is ze te zien in de film Holy Rosita van regisseur Wannes Destoop. Ze deed campagnes voor onder meer Balenciaga, Versace en Calvin Klein Jeans, en shoots in bladen als Vogue en i-D.

“Hannelore, Kim, Anouck, An Oost… wij hebben vijf à zes jaar lang alle shows gelopen samen. Dat was fijn, want voor de modeweken waren wij toch bijna vijf maanden per jaar van huis weg. Onderlinge competitie was er niet: wij kwamen goed overeen, werkten hard en maakten veel plezier. We namen het ook allemaal niet te serieus. Ik heb de indruk dat alles nu veel strikter verloopt. Wij rookten, sportten niet en gingen veel uit. Dat was misschien niet zo gezond, maar wel heel plezant. (lacht)

Begrijp me niet verkeerd: ik ben een perfectionist als ik voor de camera sta. Een knie die wat raar lijkt of een hand die niet goed valt op foto, dat moet opnieuw. Ik ken mijn lichaam intussen zo goed dat ik weet wat er goed uitziet en wat niet. Ook als het over mijn haar of make-up gaat. Nu ik wat ouder ben, zeg ik al sneller wat ik denk, dat zou ik vroeger nooit hebben gedurfd. Ik was heel verlegen en introvert, toen ik begon. Misschien ben ik daarom ook model en actrice geworden: om van mijn remmingen af te raken.

Ik heb de indruk dat alles nu veel strikter verloopt. Wij sportten niet en gingen veel uit. Niet gezond, maar wel plezant.

Ik voel me nu goed voor de camera. Ik doe het graag. Maar dat wil niet zeggen dat ik die aandacht nodig heb. Ik heb het nog altijd moeilijk met alles wat erbij hoort, zoals interviews geven. Ik zit ook niet op sociale media en ben dat niet van plan. Ik heb zelfs nog maar pas een smartphone gekocht.”

Rose Van Bosstraeten

Rose Van Bosstraeten (40) runt samen met haar zus de boetiek Sway in Leuven. Ze werkt al sinds haar vijftiende als model en liep jarenlang zowat alle grote shows. Ze was het gezicht van onder andere Chanel, Jacquemus, Balenciaga en Marine Serre.

“Ik kan niet op twee handen tellen hoeveel shoots ik voor Knack Weekend heb gedaan. Er was een periode, ik denk eind jaren negentig, dat ik er bijna elke maand minstens één deed, samen met Olivier Rizzo en Peter Philips. Maar de leukste herinneringen heb ik aan de modereizen naar Portugal, Jamaica en de Caraïben. Dat was een week hard werken, maar de sfeer zat altijd goed. Er is niets zo leuk als een team dat samenkomt om iets moois te maken.

Een van mijn eerste opdrachten als jong model was de show van Chanel. Backstage heb ik Inge (Geurts, red.) leren kennen. Ik heb jaren samen met haar shows gelopen. Tijdens de modeweken logeerde ik ook samen met Inge en Hannelore (Knuts, red.) in hetzelfde appartement. Dat waren fantastische tijden. Toen ik begon in de mode, meer dan twintig jaar geleden, was de insteek: we doen maar en we amuseren ons. Nu draait alles rond de vraag: gaat het wel verkopen?

De druk ligt veel hoger, maar ook het tempo. Vroeger was augustus een rustige maand, nu blijft alles gewoon doorgaan. De leukste herinneringen heb ik aan de modereizen.

Ik heb de afgelopen jaren een pauze genomen als model. Het was niet langer te combineren met mijn gezin en de winkel. Maar nu ben ik langzaamaan weer begonnen. Zo heb ik onlangs de campagne van Marine Serre gedaan. Ik heb gelukkig een agent die heel geduldig is, dezelfde waarmee ik 25 jaar geleden begonnen ben, hij kent mij dus goed. Als model kun je namelijk niet zomaar zeggen: ‘Het past nu even niet.’ Er wordt verwacht dat je altijd fysiek en mentaal klaarstaat om je helemaal te geven. Het draait per slot van rekening die dag om jou.”

Anouck Lepère

Anouck Lepère (44) behoorde begin jaren 2000 tot de vijf best betaalde modellen ter wereld. Ze was het gezicht van de Japanse cosmeticagigant Shiseido en sierde talloze covers, in binnen- en buitenland.

“Twintig jaar geleden maakte ik deel uit van de Belgian wave van modellen met onder anderen Delfine Bafort, Hannelore Knuts en Kim Peers. In die periode durfde ik geen opdrachten te weigeren. Nu ben ik op een punt beland dat ik enkel nog de dingen doe die ik graag doe en waar ik zelf achtersta. Ik wil me ook niet beperken tot modeopdrachten. Ik ben ook met andere projecten bezig die meer aansluiten bij mijn achtergrond als architectuurstudent.

Ik ontmoette sterren als Prince, Kylie Minogue en Victoria Beckham.

Ik heb natuurlijk fantastische dingen meegemaakt als model. Ik herinner me een event in het huis van Elvis Presley en ontmoetingen met sterren als Prince, Kylie Minogue en Victoria Beckham. Maar de komst van sociale media heeft alles veranderd. Zelfs naar een feestje gaan, voelde aan als werk, want je wordt voortdurend gefotografeerd en gevolgd. Als ik zie wat sommige modellen daarmee bereiken en verdienen, vraag ik me soms af of ik dat ook niet had moeten doen. Al denk ik niet dat ik daar heel gelukkig van zou worden.”

Kim Peers

Kim Peers (46) werd eind jaren 90 ontdekt op straat in Antwerpen. Ze liep al snel shows voor iconische merken als Saint Laurent en Louis Vuitton. Later verzorgde ze ook stylings voor Knack Weekend en startte ze een muziekcarrière.

“In mijn beginjaren als model stond ik een aantal keer in Knack Weekend, maar het magazine heeft vooral een grote rol gespeeld in mijn carrière als creative director. Vanaf 2008 had ik genoeg van mijn modellencarrière: ik was vermoeid door het reizen, en de grote focus die de industrie op jeugd legde, voelde bizar. Via via ben ik toen bij Knack Weekend gaan aankloppen voor een job als stylist. Ze gingen meteen akkoord en mijn eerste shoot vond niet veel later plaats. Intussen is er wel veel veranderd in die wereld. Er kwam druk van adverteerders en merken, en ik kon mijn creativiteit niet langer kwijt in mijn stylings. Na zes jaar werd ik terug model.

Er zijn nu veel meer oudere modellen. Op dat moment was er een grote opkomst van ‘oudere’ modellen, waar ik nog altijd heel erg dankbaar voor ben.

De toegenomen diversiteit maakte dat ik er terug zin in kreeg en vandaag zie ik het model-zijn voor mezelf weer als iets blijvends. Daarnaast is ook muziek een passie: zowel singles en video’s lanceren als dj’en. In die muziekprojecten grijp ik vaak terug naar mijn vroegere rol als creative director. Ik pas vaak de ervaring toe die ik bij Knack Weekend geleerd heb.”