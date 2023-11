Tous ensemble: 3 knappe collabs van eigen bodem

1—Esthetische estafette

Met hun innovatieve sportlabel Unrun 4254 bewezen gewezen atletes Olivia Borlée en Élodie Ouédraogo dat ze ook in de mode steevast voor goud gaan. Hun nieuwste samenwerking met Essentiel Antwerpt bewijst dat ze ook een winnend team kunnen samenstellen. De collab bestaat uit leggings, bodysuits, sokken en een tas met de kenmerkende prints van Inge Onsea’s gevierde modelabel, die zowel in de sportschool als in de stad gedragen kunnen worden. Race naar de winkel?

Vanaf 25 euro, essentiel-antwerp.com, unrun4254.com



2—Atoommodel

Combineer de sterke grafische identiteit van designbureau Vrints-Kolsteren met het vakmanschap van goudsmid en juwelenontwerper Jene Fleerackers en je krijgt een chemische reactie vanjewelste. Onder de noemer Atom maakten ze samen een collectie hangers, geïnspireerd door de atoomstructuur van zilver. Ze bestaat uit 26 unieke modellen, die elk voor een letter uit het alfabet staan. De juwelen worden op bestelling met de hand vervaardigd in Antwerpen uit massief zilver.

180 euro, verkrijgbaar vanaf 16 november, vrints-kolsteren.com/editions



3—Wollige poëzie

Het gebeurt niet vaak dat schrijvers of dichters zich aan een samenwerking zetten met een modelabel. Gelukkig durft Maarten Inghels wel vaker buiten de lijntjes te kleuren. Samen met het breigoedlabel Wolvis lanceert hij een capsulecollectie sjaals, waarvoor de creatievelingen inspiratie vonden in oude toverspreuken. Het resultaat? Sjaals met namen als Abracadabra en Hocus Pocus Pilatus Pas.

135 euro, wolvis.be



