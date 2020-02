De Textirama Foundation zet innovaties van eigen bodem in de bloemetjes. De genomineerden timmeren elk op hun eigen manier aan de toekomst van textiel. Geheel in lijn met de tijdsgeest houden ze rekening met het verduurzamen van de industrie.

De vzw Textirama Foundation, samengesteld uit textielondernemers, reikt de eerste Belgische innovatieprijzen voor textiel uit. Vorig jaar lanceerden ze een oproep om innovaties in te sturen die de Belgische textielindustrie op het goede spoor kunnen zetten. De drie beste vernieuwende inzendingen worden beloond met een award en geldprijs.

Het is geen simpele opdracht om de textielindustrie te innoveren, maar de negen genomineerden zetten allemaal hun beste beentje voor. Een onafhankelijk jury selecteerde hen en koos voor twee categorieën: de Concept-award wordt uitgereikt aan twee beloftevolle vernieuwers wiens ideeën nog uitgewerkt moeten worden, de Take Off-award gaat naar een innovatie die zich al in een verder stadium bevindt.

De genomineerden in de categorie TAKE OFF: COSH!, Digitex, Miokoo, Resortecs, Sioen De genomineerden in de categorie CONCEPT: Lies Fauconnier, Jasna Rokegem, Bram Van Acker, Esther Van Schuylenbergh Een speciale vermelding gaat naar de visuele kunstenaar Ief Spincemaille, wiens reizende kunstwerk 'Rope' mensen samenbrengt.

Het garen van Resortecs lost een van de problemen rond het recycleren van textiel op. © Gf

Smeltend garen van Resortecs wint 40.000 euro

De jury, voorgezeten door Piet Verhoeve koos Resortecs als winnaar. Het smeltende garen van Resortecs lost een dringend probleem op bij de recyclage van textiel. Multimateriaalproducten, zoals de voering in een jas of de knopen aan een jeans, moeten gedemonteerd worden om gerecycleerd te kunnen worden, een lastig en manueel werk. Het garen van Resortecs smelt bij 180 graden celsius, een temperatuur die hoog genoeg is om niet in de wasmachine te smelten en laag genoeg om de stof niet te beschadigen. Cédric Vanhoeck, oprichter en bedenker van Resortecs, hoopt dat het garen standaard wordt in de confectie. 'Zo kunnen we de afvalberg aanzienlijk verkleinen.'

Lees ook: Verzekert dit oplosbaar garen de toekomst van de mode?

De passie van Lies Fauconnier voor de wereld van de tattoos bracht haar op het idee om een tatoeagepistool te transformeren tot een broderiepistool © GF

Broderiepistool en akoestische 3D-wand winnen elk 5000 euro

Door twee keer 5000 euro uit te reiken aan innovatieve ideeën, wil Textirama vooral jongeren de kans geven om hun idee verder te ontwikkelen. Lies Fauconnier is een jonge product designer die momenteel een aanvullende opleiding textieltechnologie volgt. Haar passie voor de wereld van de tattoos bracht haar op het idee om een tatoeagepistool te transformeren tot een broderiepistool, waarmee je kledij kunt personaliseren. 'Identiteit is vandaag erg belangrijk,' vertelt ze. 'En upcycling is dat ook. Ik denk dat het hergebruiken van textiel boeiender wordt als je het kan personaliseren. Ik ben dus gaan nadenken hoe ik dat kan doen. Tijdens mijn opleiding productdesign heb ik een instrument ontwikkeld om kledij te personaliseren. En omdat de textielwereld me blijft boeien, studeer ik nu ook textieltechnologie.'

Esther Van Schuylenbergh ontwikkelde een op zichzelf staande akoestische wand in 3D textiel © Gf

De tweede winnares in de conceptcategorie is Esther Van Schuylenbergh, een jonge docente textiel aan het KASK in Gent. Zij ontwikkelde een op zichzelf staande akoestische wand in 3D textiel. Het panneel werd ontwikkeld in haar eigen atelier op een eenvoudig handweefgetouw. 'De ambacht maakt het mogelijk om verregaand te experimenteren en een aanpak te ontwikkelen die vervolgens naar de industrie kan vertaald worden,' licht ze toe. Esther hoopt met de hulp van deze prijs een prototype uit te bouwen voor haar idee.

De vzw Textirama Foundation, samengesteld uit textielondernemers, reikt de eerste Belgische innovatieprijzen voor textiel uit. Vorig jaar lanceerden ze een oproep om innovaties in te sturen die de Belgische textielindustrie op het goede spoor kunnen zetten. De drie beste vernieuwende inzendingen worden beloond met een award en geldprijs. Het is geen simpele opdracht om de textielindustrie te innoveren, maar de negen genomineerden zetten allemaal hun beste beentje voor. Een onafhankelijk jury selecteerde hen en koos voor twee categorieën: de Concept-award wordt uitgereikt aan twee beloftevolle vernieuwers wiens ideeën nog uitgewerkt moeten worden, de Take Off-award gaat naar een innovatie die zich al in een verder stadium bevindt. De jury, voorgezeten door Piet Verhoeve koos Resortecs als winnaar. Het smeltende garen van Resortecs lost een dringend probleem op bij de recyclage van textiel. Multimateriaalproducten, zoals de voering in een jas of de knopen aan een jeans, moeten gedemonteerd worden om gerecycleerd te kunnen worden, een lastig en manueel werk. Het garen van Resortecs smelt bij 180 graden celsius, een temperatuur die hoog genoeg is om niet in de wasmachine te smelten en laag genoeg om de stof niet te beschadigen. Cédric Vanhoeck, oprichter en bedenker van Resortecs, hoopt dat het garen standaard wordt in de confectie. 'Zo kunnen we de afvalberg aanzienlijk verkleinen.' Door twee keer 5000 euro uit te reiken aan innovatieve ideeën, wil Textirama vooral jongeren de kans geven om hun idee verder te ontwikkelen. Lies Fauconnier is een jonge product designer die momenteel een aanvullende opleiding textieltechnologie volgt. Haar passie voor de wereld van de tattoos bracht haar op het idee om een tatoeagepistool te transformeren tot een broderiepistool, waarmee je kledij kunt personaliseren. 'Identiteit is vandaag erg belangrijk,' vertelt ze. 'En upcycling is dat ook. Ik denk dat het hergebruiken van textiel boeiender wordt als je het kan personaliseren. Ik ben dus gaan nadenken hoe ik dat kan doen. Tijdens mijn opleiding productdesign heb ik een instrument ontwikkeld om kledij te personaliseren. En omdat de textielwereld me blijft boeien, studeer ik nu ook textieltechnologie.'De tweede winnares in de conceptcategorie is Esther Van Schuylenbergh, een jonge docente textiel aan het KASK in Gent. Zij ontwikkelde een op zichzelf staande akoestische wand in 3D textiel. Het panneel werd ontwikkeld in haar eigen atelier op een eenvoudig handweefgetouw. 'De ambacht maakt het mogelijk om verregaand te experimenteren en een aanpak te ontwikkelen die vervolgens naar de industrie kan vertaald worden,' licht ze toe. Esther hoopt met de hulp van deze prijs een prototype uit te bouwen voor haar idee.