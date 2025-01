‘Geef niet op na één slippertje’: 5 tips om het eerste Tournée Minérale-weekend vlot vol te houden

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. 5 tips om het eerste alcoholvrije weekend vlot in te zetten.

1- Vraag jezelf af waarom je meedoet

Een maand niet drinken als je dat normaal wel doet is een gewoonte die je wil veranderen. Er zijn een aantal eenvoudige ‘regels’ die je daarbij helpen, weet neurowetenschapper Katelijn Nijsmans. ‘Het is cruciaal om stil te staan bij waarom iets voor jou belangrijk is. Waarom wil je meedoen aan Tournée Minérale? Als we nadenken over goede voornemens, komen we vaak uit bij vrij saaie, vage redenen. Omdat ik dan fitter ben. Of een helderder hoofd heb. Maar waarom is dat belangrijk? Waarom wil je dat? Wat zit er echt achter? Ik wil gezonder worden, zodat ik ook als mijn kinderen wat ouder zijn, nog samen heel actief kan zijn. Dat is een concrete motivatie.’

‘Ik raad mensen dus aan om te blijven graven naar het ‘waarom’. Pas als je dat duidelijk krijgt, komt er in je hersenen acethylcholine vrij. Dat is een stof die ons brein vertelt: ‘dit is belangrijk, let er voortaan beter op’. Het heeft eigenlijk de rol van een vuurtoren, die signaleert wat belangrijk is en wat niet. Je kunt iets een biljoen keer herhalen – ik ga een maand niet drinken – als je het niet relevant vindt, is de kans groot dat je het niet zult volhouden. Uiteindelijk komt het neer op zelfkennis: waar sta ik voor, wat wil ik? Verandering maakt het meeste kans op slagen als het past bij wie je bent.’

2- Maak een plan

Een voorbereid mens is er twee waard, dus bereid je je best ook goed voor op je alcoholvrije maand. Voor je gaat plannen, maak je best eerst even tijd om uit te zoeken hoe het met je alcoholconsumptie zit. Hoe veel drink je? Wanneer drink je? Met wie drink je? Heb je bepaalde alcohol-gewoontes? Zijn er momenten dat je prima nee kunt zeggen of vlotjes maat houdt, en momenten dat dat moeilijker is?

Als je zicht hebt op welke plaats alcohol in je leven inneemt, kan je plannen hoe je Tournée Minerale gaat aanpakken, vertelt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale en coördinator van De Druglijn. ‘Bekijk je gewoontes en automatismes. Drink je meestal een glas nadat je kinderen naar bed zijn en je eindelijk in de zetel kunt gaan zitten? Bedenk dan vooraf wat je deze maand op dat moment gaat drinken. ‘

‘Hetzelfde geldt voor andere momenten waarbij alcohol vanzelfsprekend is: een etenje, een avondje uit met vrienden. Laat mensen weten dat je aan Tournée Minerale deelneemt zodat ze daar rekening mee kunnen houden. Neem eventueel je eigen drankjes mee. Check of het restaurant waar je naartoe gaat een aanbod aan alcoholvrije alternatieven heeft. Met andere woorden, ken je valkuilen en anticipeer op die situaties.’

3- Verzamel een supportersclub

De mens is een sociaal dier en sociale druk helpt om ‘nee’ te zeggen. Organiseer daarom voor jezelf een Tournée Minérale-supportersclub, een groep mensen die het een uitstekend idee vindt dat je deelneemt (en dat eventueel ook zelf doen), die schouderklopjes geven als het lukt, die steunende woorden klaar hebben op moeilijke momenten en een luisterend oor bieden als je je hart wil luchten.

‘Vrienden, familie, je partner, collega’s: het is goed dat je hen vertelt waarom je meedoet, en wat je wil bereiken. Als zij je motivatie kennen, weten ze ook waarom ze je steunen’, vertelt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minérale. Iemand die belangstelling heeft, die weet wat gezegd als je twijfelt of even gaat zitten als je wil toegeven aan je klaagdrang, dat helpt op moeilijke momenten.

4- Weet dat goesting in golven komt

‘Ik wil een glas wijn, een stuk chocola of een sigaret en wel nu meteen.’ Het is een gevoel dat bijna iedereen zal herkennen. De ene persoon geeft sneller toe aan zijn verlangens dan de andere, maar bijna iedereen heeft moeilijke momenten, weet Tom Evenepoel. ‘Maar de drang die we voelen is vaak niet zo groot als we denken. Ik omschrijf het vaak als een golf die komt, maar ook weer gaat. Probeer de tijd tot de drang overgaat door te komen door je focus te veranderen. Spartel niet tegen, maar laat de tijd zijn werk doen.’ Uiteraard zijn er grote individuele verschillen, weet ook Evenepoel, en soms voelt de golf als een tsunami. ‘Zelfs dan gaat ons verlangen over als we een twintigtal minuten wachten.’

5- Geef niet op na één slippertje

Niet drinken is een beetje zoals op dieet gaan. Als je in de loop van een dieetdag toch een stukje verjaardagstaart van je collega aanvaardt of voor een hamburger gaat in plaats van voor een slaatje, dan denk je al snel: acht, het is nu toch verknoeid voor vandaag. Of misschien wel voor deze week, of voor altijd. Geen goede houding, weten zowel diëtisten als psychologen. ‘Leg de lat niet te hoog’, raadt Evenepoel aan. ‘En wees vooral ook mild voor jezelf. Je hebt niet gefaald als je toch eens een glas drinkt, je hoeft je nergens schuldig over te voelen. Wees vooral realistisch in je verwachtingen, en maak het niet erger dan het is.’

Maar gebruik één glas niet als het excuus om op te geven. ‘Laat een glas niet automatisch leiden tot meer en begin de volgende dag met frisse moed’, aldus Evenepoel. Belangrijk, want uit onderzoek naar het veranderen van gewoontes blijkt dat mensen die zichzelf niets verwijten als het even misgaat, het makkelijker vinden om hun ritme terug te vinden en door te zetten. Je mindset is dus belangrijk om het vol te houden.

Het helpt daarom wel om je af te vragen waarom je toch een glas gedronken hebt. Dat kan helpen om het voor jezelf te aanvaarden, maar ook om te voorkomen dat het de volgende keer dat het weer gebeurt als die situatie zich nog eens voor doet. ‘Leg de lat niet te hoog’, stelt ook Evenepoel voor. ‘Als je na 14 dagen toch eens een glas hebt gedronken, geef dan niet op. Je hebt het 15 dagen goed gedaan, die ene keer dat het mis liep, is geen ramp. Zie alles in verhouding. En herpak jezelf. Klopt het stof van je af, recht je rug en begin opnieuw.’