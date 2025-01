Kim Jones stapt na zeven jaar dienst op als artistiek directeur van Dior Homme

Het nieuws hing al in de lucht, maar nu bevestigt Christian Dior Couture ook het vertrek van de Britse ontwerper Kim Jones. Hij verlaat het modehuis zeven jaar na zijn benoeming als artistiek directeur van Dior Homme voor de prêt-à-porter-lijn en accessoirecollecties.

Delphine Arnault, Voorzitter en CEO van Christian Dior Couture, reageert: ‘Ik ben enorm dankbaar voor het opmerkelijke werk dat Kim Jones, zijn studio en de ateliers hebben geleverd. Met al zijn talent en creativiteit heeft hij het erfgoed van het modehuis voortdurend geïnterpreteerd met een echte vrijheid van toon en verrassende, zeer gegeerde artistieke samenwerkingen.’ Jones stond in voor spraakmakende samenwerkingen en verblufte regelmatig met zijn shows.

Ook Kim Jones gaf een reactie via een persbericht: ‘Het was een eer om mijn collecties te mogen creëren binnen het huis van Dior, een symbool van absolute uitmuntendheid. Ik ben mijn studio en de ateliers die mij op deze geweldige reis hebben begeleid, enorm dankbaar. Zij hebben mijn creaties tot leven gebracht. Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om de kunstenaars en vrienden die ik heb ontmoet via mijn samenwerkingen, te bedanken. Tot slot voel ik oprechte dankbaarheid voor Bernard en Delphine Arnault, die mij hun volledige steun hebben gegeven.’



Tijdens de recent afgelopen mannenmodeweek in Parijs presenteerde Jones zijn laatste collectie voor Dior en werd hij tot ridder geslagen. Er werd al gefluisterd dat hij zou aftreden als creatief directeur bij Dior én dat Jonathan Anderson van Loewe zowel de vrouwen- als mannencollecties zou overzien. Anderson zou volgens de geruchtenmolen dus niet enkel Jones vervangen, maar ook Maria Grazia Chiuri bij damesmode. Voorlopig blijft het wachten op een officiële aankondiging over de vervanging van Jones. Wat er op de planning staat voor Jones is ook nog niet geweten. Zou hij het overwegen om zijn eigen label terug te brengen nu hij niet meer gebonden is aan Dior? ‘Als ik mijn eigen merk terug zou opstarten, zou ik het op een heel andere manier doen. Eerder een lifestylemerk, niet enkel kleding. De dingen waar mensen echt geld aan willen geven, zijn hun huis en reizen,’ vertelde hij vorige week nog aan Vogue Business.

De stoelendans in de mode ziet er de laatste maanden uit als een wilde moshpit, met behoorlijk wat verschuivingen. Deze week nog werd bekend dat de Belg Glenn Martens is aangesteld als de nieuwe creatief directeur bij Maison Margiela.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees ook:



– Frans modehuis Y/Project stopt na 14 jaar: wat ging er mis?

– Een mogelijk afscheid bij Dior en de comeback van Lanvin: de Parijse mannenmodeweek in 10 hoogte- en dieptepunten

– ‘Raf Simons leerde me om radicaal te zijn’: Pierre Debusschere en Glenn Martens over hoe je ’t maakt in de modewereld