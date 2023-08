Shoppen in Maastricht: de 9 favoriete winkels van moderedactrice Ellen De Wolf

Maastricht is een populaire winkelbestemming voor veel Belgen. Ook onze moderedactrice Ellen De Wolf ging er een dagje shoppen. Dit zijn haar favoriete adressen voor mannen en vrouwen.

La Neuvième

La Neuvième is genoemd naar het negende arrondissement in Parijs, de buurt waar eigenares Tania Tebes als twintiger lange tijd woonde en werkte. Maar dat wil niet zeggen dat je hier enkel Franse merken shopt. Naast Belgische labels als Âme Antwerp en Christian Wijnants vind je bij La Neuvième vooral een ruim aanbod labels met een voorliefde voor denim, zoals Acne Studios, Agolde en Denimist.

Rechtstraat 75, laneuvieme.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

BY DUUT

Vijf jaar geleden opende Yvonne Duut haar boetiek BY DUUT in Wyck, een bruisende buurt dichtbij het station van Maastricht met veel kleine winkels en horecazaken. Haar selectie bestaat uit een mooie mix van authentieke merken, liefst zo duurzaam mogelijk, waaronder het Franse Soeur en het Zweedse lederwarenmerk ATP Atelier. Er hangen ook aardig wat Belgische merken in de rekken, zoals Rue Blanche, I Love Mr Mittens en Toos Franken.

Rechtstraat 66, byduut.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De Bijenkorf

Begin mei opende luxewarenhuis De Bijenkorf drie exclusieve pop-ups in zijn Maastrichtse vestiging: Gucci, Saint Laurent en Louis Vuitton. Bij Gucci en Saint Laurent draait alles om lederwaren, bij Louis Vuitton staat de man centraal. Naast accessoires en parfums vind je er ook een ruime keuze uit de laatste ready-to-wearcollectie van Virgil Abloh voor Vuitton. De pop-ups blijven open tot eind oktober.

Achter Het Vleeshuis 26, debijenkorf.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kiki Niesten

Het walhalla voor modefanaten, met – volgens de kenners – de beste selectie van Nederland. De winkel, verdeeld over drie panden, biedt onderdak aan designermerken als Dries Van Noten, The Row, Celine, Bottega Veneta, Marni en Balenciaga. Aan de overkant van de straat, op nummer 33, vind je het hele jaar lang Kiki’s Stocksale, waar stuks van vorige seizoenen worden aangeboden met een korting van 30% of meer.

Stokstraat 28-32, kikiniesten.nl en kikisstocksale.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

NN07 by Sketch

NN07 by Sketch is een multibrandstore met het hippe, Deense mannenmerk No Nationality in de hoofdrol. Daarnaast vind je er ook een kleine selectie vooral minimalistische kleding en accessoires van andere merken, geuren en de tafelboeken van Assouline. De focus ligt nu nog op mannen, maar daar zou op korte termijn verandering in komen. Het indrukwekkende interieur van de winkel is geïnspireerd op het ontwerp van een Amerikaanse Airstream-caravan.

Stokstraat 35, sketch-store.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Festen

De vreemde eend in de bijt van dit lijstje modewinkels, maar te leuk om niet te vermelden. Festen is een conceptstore met van alles wat: interieurspullen, schrijfwaren, servies, juwelen, speelgoed, Izipizi-brillen en zelfs enkele mooie kimono’s van het Franse Curiosity Lab. Het is heel moeilijk om hier met lege handen weer buiten te wandelen.

Minckelersstraat 1A, festen-leshop.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Sketch

Om de hoek van het Onze Lieve Vrouweplein, gelegen in het prachtige pand van de voormalige stadsschouwburg, vind je Sketch, een multimerkenwinkel voor mannen en vrouwen. In de rekken hangen vooral Franse, Italiaanse en Amerikaanse merken zoals Isabel Marant, Anine Bing, Dondup en A.P.C. Daarmee onderscheidt Sketch zich van die andere Sketch in de stad (zie boven), waar het aanbod vooral Scandinavisch is.

Bredestraat 2a, sketch-store.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

PL-Line

Al 30 jaar lang is PL-Line een vaste waarde voor wie van een modestatement houdt. Hier vind je merken als Coperni, Thom Browne, Victoria Beckham en JW Anderson. Een indrukwekkende snoeproze gang leidt je naar de winkel ernaast, waar street- en outdoorlabels als Off-White, Palm Angels en Stone Island centraal staan.

Bredestraat 7-9, pl-line.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Traders Pop

Kunstgalerie, boekhandel en kledingwinkel onder één dak, met veel aandacht voor vintage. De broers Guido en John Waterval, ook wel Maastrichts ‘Godfathers of Cool’ genoemd, doen er al meer dan 25 jaar koppig hun eigen ding. Dat maakt van Traders Pop een unieke en vernieuwende winkel waar je uren kan snuisteren.

Heggenstraat 16