Opnieuw een ontwerper uit Turkije die de show steelt tijdens London Fashion Week. Dilara Findikoglu - de zelfverklaarde tovenares van de Britse mode - gebruikt haar podium om te reageren op brexit en de klimaatcrisis. Nog maar drie jaar geleden afgestudeerd aan Central Saint Martins, maar nu al een naam die niet snel vergeten zal worden in de Britse modewereld.

Wanneer we aankomen in de showruimte, een met kaarsen verlichte parkeergarage, wordt al snel duidelijk: de show van Dilara Findikoglu wordt behoorlijk griezelig en dwingend. Dreigende muziek, een rood kruis op de muur en paganistische wicker men dragen bij tot de mysterieuze sfeer. Zijn we per ongeluk een occulte viering binnengestapt?

De inspiratie voor haar SS20 collectie vindt de ontwerpster dicht bij huis. Met haar modemerk reageert ze immers op de milieuproblematiek en de huidige politieke onzekerheid. De kleding wordt daarom vervaardigd uit duurzame materialen, vintage textiel of reststoffen. De kleuringen gebeuren op natuurlijke wijze en voor de productie werkt ze samen met een atelier in haar moederland, waar de vrouwen eerlijk betaald en behandeld worden.

Punk

'Vivienne says buy less.' Een mannelijk model met bloedrode ogen kreeg deze boodschap op zijn bovenlichaam gekalkt. Daarmee verwijst de ontwerpster naar Vivienne Westwood, die overduidelijk een grote inspiratiebron vormt voor Findikoglu. Net zoals Westwood haalt de Turkse voor haar silhouetten de mosterd bij subculturen zoals punk en feminisme. Het kleurenpalet van de collectie bestaat dan ook vrijwel uitsluitend uit rood, roze, paars, blauw en zwart. En ook de speech waar ze een model/tovenares de show mee laat openen, doet denken aan Westwoods performances tijdens fashion week. Beide ontwerpsters willen hun publiek bezweren en grijpen een nieuwe collectie aan als platform voor het brengen van hun persoonlijke boodschap over de wereld in crisis.

Dilara Findikoglu SS20 © GF

Nieuwe generatie

Findikoglu moedigt in haar show notes aan om te onthouden dat we als mensen meer gemeenschappelijk hebben met elkaar dan we misschien denken. In een gepolariseerde wereld hebben we nood aan samenwerken, klinkt het. Een van de modellen loopt de catwalk op met een baby aan haar lichaam gekluisterd. Alsof de ontwerpster ons wil herinneren aan de volgende generatie, die niet gevraagd heeft om vervuilde lucht of discriminatie.