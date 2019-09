De zomercollectie 2020 van de Turks-Britse ontwerper Bora Aksu is een ode aan de Perzische feministische prinses Taj Saltaneh en kunstenaressen Frida Kahlo en Maria Berrio.

De London Fashion Week ging van start met heel wat politieke en maatschappelijke kopzorgen. Een harde 'no-deal' brexit kan de Britse mode-industrie immers zuur opbreken, stelt de British Fashion Council. De modefederatie vreest voor een verlies dat kan oplopen tot 900 miljoen pond.

De impact van de mode-industrie op het klimaat is een andere bezorgdheid die deze modeweek sterk aan bod komt. De activisten van Extinction Rebellion voeren actie tegen de vervuilende industrie en werpen op dat fashion week eigenlijk beter afgeschaft wordt. Vivienne Westwood, al jaren de voorvechtster van het motto 'Buy Less, Choose Well, Make it Last', organiseert dan ook geen catwalkshow, maar deelt haar mening over overconsumptie in een campagnevideo.

Activisten van de protestbeweging Extinction Rebellion dragen een jas uit gras om de impact van de mode-industrie op het milieu aan te klagen. © Getty Images

Feminist in tule

Ontwerper Bora Aksu trekt dan weer van leer tegen seksisme en het gebrek aan een eerlijke democratie met zijn nieuwe zomercollectie. Hij plaatst de Perzische prinses Taj Saltaneh (1883-1936) van de Qajar dynastie in de spotlight door zijn show en collectie aan haar op te dragen. Saltaneh was een feministe, kunstenares, schrijfster en activiste. Ze bekritiseerde de monarchie van haar vader en broer en richtte de ondergrondse vrouwenbeweging 'Women's Freedom Association' op.

. © Getty Images

Je zou misschien denken dat looks die de strijd voor vrouwenrechten vieren zich vooral vertalen naar powersuits. Dat is echter niet de aanpak de Aksu verkiest. Tule, laagjes en rode laarsjes: de strijd voor vrouwenrechten hoeft geen stijlbreuk te betekenen. Gelijkheid tussen de seksen en verschillende genders wil immers ook zeggen dat je helemaal zelf kunt kiezen hoe je voor de dag komt. Draag je het liefst prinsessenjurken terwijl je het patriarchaat aan diggelen slaat? Zoek niet verder: de Turks-Britse ontwerper zorgt voor een strijduniform. Voor het kleurenpallet, dat varieerde van marineblauw tot fel oranje en zonnig geel, keek de ontwerper naar kunstenaressen Frida Kahlo en Maria Berrio.

En de beautylook? Rode lippen en vlechtjes. Volledig in lijn met de collectie, die zowel kracht als romantiek uitbeeldt.

. © Getty Images