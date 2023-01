Van maanlanding tot #winterbimbo: waarom iedereen weer moonboots draagt

Vergeet de less is more-filosofie: na de Uggs en Crocs is ook de XXL-sneeuwlaars terug. Was het de winterprik, of zit er meer achter? In elk geval: de Moon Boot heeft een fashionable momentje. In bikini of skipak, van TikTok tot Courchevel.

© Getty

Moonboots maakten eigenlijk een jaar geleden al een comeback. Eerst op de catwalks – van Walter Van Beirendonck tot Miu Miu. Daarna in de kerstboodschap van kerstkoningin Mariah Carey en actrice Tracee Ellis Ross, toen nog in een logische combinatie met winterjas.

Miu Miu Fall 2021 Ready-to-Wear © Miu Miu

Walter Van Beirendonck Fall 2019 Ready-to-Wear © Getty

Bij Dua Lipa en Kendall Jenner ging het er echter luchtiger aan toe, onder een minuscule bikini. Ook Kim Kardashian en Hailey Bieber dragen ze met weinig meer om het lijf. Het is die look die vandaag navolging vindt op TikTok en ‘Winter Bimbo’ werd gedoopt.

Wie de hoogdagen van Paris Hilton bewust heeft meegemaakt, weet meteen waar nieuwe fans de mosterd halen: de late jaren negentig en Y2K-mode.

Paris Hilton © Getty

Space Age

We associëren de dikke moonboots met sneeuw en winter, maar ze werden voor het eerst een trend na de maanlanding met de Apollo 11, een dikke vijftig jaar geleden. Die verjaardag en een nieuwbakken adoratie voor de maan zetten de big boots opnieuw in de kijker. Buzz Aldrin was in 1969 immers de tweede man om voet op de maan te zetten en er de beroemdste voetafdruk ooit achter te laten – stiekem bovenop die van Neil Armstrong.

De afdruk van de allereerste moonboots in 1969

De beschermende en isolerende laarzen werden aangetrokken over de schoenen die in het ruimteschip werden gedragen, als een soort van overschoenen. Op dat moment wist Nasa echter niet hoe de bodem van het maanoppervlak er precies uitzag – stoffig, glad, drijfzand? Dikke geribbelde zolen die het gewicht goed verdeelden, moesten ervoor zorgen dat de astronauten rechtop bleven tijdens de giant leap for mankind.

Vroege fans: Paul en Linda McCartney in 1973 © Getty

Moonboots met patent

Als een stel slordige toeristen lieten ze de gebruikte laarzen, samen met hun afdruk, achter op de maan. Hier beneden werden ze al snel geïmiteerd, voornamelijk als après-skilaars. Ook de Italiaanse Tecnica Group werd in de vroege jaren 70 geïnspireerd door de eerste stappen op de maan. Zowel de vorm als de naam van hun Moon Boot is beschermd door de wet als ‘creatief werk met artistieke waarde’. Er werden al meer dan 25 miljoen paar van verkocht. De samenwerkingen met modehuizen als Dior, Louis Vuitton en Chanel volgden elkaar op.

Collabs to the moon & back

Ook dit jaar zijn er – strategische – collabs: met Stranger Things voor jeugdige bingers, met Chloé voor de modemeisjes. Daarnaast werd er een Moon Boot ontworpen in samenwerking met het populaire Californische Palm Angels en een collectie met het boho-chique Italiaanse Alanui. De prijzen variëren tussen 125 euro voor een original tot 2975 euro voor exemplaren gepimpt met Swarovski-kristallen.

Yeezy, Acné Studios en Victoria’s Secret zijn maar enkele van de labels die een eigen modelletje uitbrachten. Dat ook die andere populaire warme bottine Ugg dit jaar waterdichte moonboots lanceerde, zegt iets over de populariteit ervan. Op TikTok heeft de hashtag #UggBoots intussen ruim 198,5 miljoen hits op de teller (#moonboots: 162,7 miljoen). Ze worden vooral gedragen over panty’s, al dan niet met minirok.

Street Style Paris Fashion Week – Menswear F/W 2023-24

Gezellig

Dat de trend nog niet is gaan liggen, bewijzen foto’s van het modebewuste publiek tijdens recente modeweken. De donzige moonboots zijn dan ook gewoon gezellig. De voorbije winters al zochten we geborgenheid in everything puffy, van slaapzakjas tot pillow-tas. Ze boden warmte tijdens coronawandelingen en geborgenheid in minder aangename tijden. Die troost zoeken we vandaag nog steeds en vinden we in de gewatteerde laars.

Gigi Hadid, januari 2023 © Getty

En draag ‘m gerust bij je donsmantel… Esthetische twijfels daargelaten, de boots-en-bikinicombo is ronduit onpraktisch, bij elke temperatuur. Gelukkig mogen van Dua Lipa en Gigi Hadid de moonboots eveneens bij een goed ingeduffelde look. Nonchalant met een winterjas en baggy broek, over panty’s onder een oversized sweater… Of iets anders wat niet misstaat op de après-ski in Chamonix.

Shop de trend

Wil je zelf een paar moonboots scoren, dan wordt het nog moeilijk kiezen. Het aanbod is ruim, van een paar originals over fast fashion kopieën tot high fashion-varianten die je misschien liever niet aan de sneeuw blootstelt. Een selectie…

V.l.n.r: Alanui + Moon Boot € 1195 – Moon Boot LAB69 € 265 – Moon Boot € 185. Onder: Moon Boot Icon X Stranger Things € 175 – Moon Boot + Chloé € 850.

Christian Louboutin € 1095 – Guess € 134,95 – Pavement € 189,95 – UGG € 169,95 en € 199,95.

Prada € 1080 – Acne Studios € 350 – Gucci € 890 – Jimmy Choo € 950 – Nuikii € 310.

Farm Rio € 345 – Balmain € 790 – Bogner € 475 – Boss € 199,95 – Calvin Klein Jeans € 129,90.

Hunter Original € 164,95 – Even&Odd € 49,99 – Moncler € 695 – Isabel Marant € 495 – Zign € 89,99.