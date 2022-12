Soldentips: vijf trends voor de lente die je nu al kunt shoppen

Met dit lijstje koop je tijdens de solden de trends voor volgend seizoen in de huidige collecties.

END: de low-rise broek

De terugkeer van de broek met lage taille, een hit in de noughties, zet zich nog een seizoen verder. De trend beperkt zich niet enkel tot jeans, ook shorts, kostuumbroeken en zelfs lange rokken worden laag op de heupen gedragen. Vind je een exemplaar met grote cargo-zakken op de zijkant, dan kan je meteen nog een trend afvinken voor volgend seizoen.

Kaki cargobroek, zie openingsbeeld, 110 euro, van Lewis & Melly.

TREND: de oversized blazer

Oversized kostuums, geïnspireerd op de mannengarderobe, zijn al enkele seizoenen een trend. Het zal dus niet zo moeilijk zijn om een XL-blazer op de kop te tikken. Ga voor een exemplaar met een wat zachtere, nonchalante vorm in lichte tinten zoals beige, grijs of pastel.

365 euro, Essentiel Antwerp. 345 euro, Frankie Shop. 149 euro, Lewis & Melly. 119,99 euro, Selected Femme.

TREND: glanzende accessoires

Winkels liggen er tijdens de eindejaarsperiode traditioneel vol mee: glanzende accessoires. Vaak willen ze er na de feesten ook snel weer van af, met grote kortingen tot gevolg. Dat is goed nieuws, want ook volgend seizoen is bling in, en niet alleen om naar een feestje te gaan.

Ballerina’s met studs, 580 euro, AGL. Zilveren pumps, 175 euro, Arket. Tas met spiegeltjes, 49,9 euro, Brownie. Loafers met stras, 139,99 euro, Steve Madden. Tas met pailletten en kettingen, 99 euro, Hvisk bij Juttu.

TREND: transparante stoffen

Transparante stoffen doen het al even goed, maar de trend lijkt dit voorjaar echt zijn hoogtepunt te bereiken. Eén tip: speel met laagjes. Een transparante blouse kan je makkelijk combineren met een singlet of sportbeha. Een transparante jurk is leuk over een slipdress.

Transparante top, 69,95 euro, van Zara. OF Transparante jurk, 139 euro, van Zara.

TREND: kobaltblauw

Er is dit voorjaar geen ontkomen aan kobaltblauw. Bijna een derde van alle ontwerpers die showden tijdens de afgelopen modeweken heeft een kobalt silhouet in zijn collectie. Ook dit seizoen vind je de kleur hier en daar al terug in de winkelrekken.