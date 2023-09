Penélope Cruz is eerste ambassadrice van Geox

Oscar-winnares Penélope Cruz is de eerste Brand Ambassador van Geox. In februari brengt ze, samen met haar zus Mónica, ook een collectie uit met het Italiaanse schoenenmerk.

Sinds het begin van de jaren negentig profileert Geox zich met ‘de schoen die ademt’. Dat ‘ademen’ mag je vrij letterlijk opvatten. Tussen de buiten- en binnenzool van de schoen zit een membraan van microporeus materiaal dat het zweet door de binnenzool absorbeert en onder de vorm van waterdamp naar buiten afvoert.

Het idee komt van de oprichter en directeur van het merk, Mario Moretti Polegato. Polegato had bij het joggen last van branderige voeten en maakte gaatjes in zijn rubberen schoenzolen om de temperatuur opnieuw in balans te krijgen. In 1990 begon hij aan zijn technologisch onderzoek, dat ruim twee jaar in beslag nam. Nog eens drie jaar later werd de Geox-technologie gecommercialiseerd. Sindsdien wordt die door een patent beschermd, waardoor het label geen directe concurrentie heeft. Geox heeft vandaag 768 winkels wereldwijd en biedt naast schoenen ook kledingcollecties voor vrouwen, mannen en kinderen aan.

Penélope Cruz voor Geox.

“We kijken uit naar dit gloednieuw hoofdstuk”, zegt Mario Moretti Polegato over de samenwerking. “Het afgelopen jaar groeiden onze verkoopcijfers met twintig procent. We denken dat we het nog beter kunnen doen door in te zetten op vrouwen, nu al onze grootste afzetmarkt.”

Cruz zal het bedrijf helpen dit te bereiken, denkt Polegato. Ze “zal onze nieuwe merkpositionering aan de wereld overbrengen, omdat ze een stijl belichaamt die de grens tussen schoonheid en comfort doet vervagen – een winnende filosofie die altijd aan de basis heeft gestaan van onze producten.”

Penélope Cruz voor Geox.

Penélope is niet alleen het gezicht van de campagne van Geox, ze ontwierp ook, samen met haar zus Mónica, een collectie voor het merk. “Die collectie wordt gelanceerd in de lente, vanaf februari”, zegt Polegato. “het zal gaan om exclusieve stukken, in limited edition, die de samenwerking tussen Penélope en Geox perfect samenvatten.”