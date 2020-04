De zelfstandige modewinkels zijn erg tevreden met de verschuiving van de solden van 1 juli naar 1 augustus. Dat laat hen toe een maand langer aan normale prijzen te verkopen.

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) en minister van Zelfstandigen Dennis Ducarme (MR) kondigden vrijdag aan dat de soldenperiode dit jaar op 1 augustus ingaat. De modewinkels waren vragende partij voor het uitstel. Door de uitbraak van het coronavirus moeten de modeboetieks immers de deuren dichthouden. Het uitstel van de solden laat hen toe een maand langer aan gewone prijzen te verkopen. 'We zijn zeer tevreden', zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, de sectororganisatie voor zelfstandige modedetailhandel. Een petitie van Mode Unie om de solden uit te stellen, leverde ondertussen ook ruim 2700 handtekeningen op.

Prijzenslag

Wel is het volgens de sector erg jammer dat sperperiode - de periode voor de solden waarin geen reclame gemaakt mag worden voor kortingen - niet uitgebreid wordt. De sector vreest voor het uitbreken van een 'prijzenslag' van de grote ketens zodra de winkels weer open kunnen. 'Dit is een gemiste kans om Belgische zelfstandige modehandelaars en KMO's verder te beschermen tegen grote, buitenlandse ketens en zo de economische meerwaarde in België te houden. Deze laatste lieten immers al weten meteen met kortingen uit te pakken van zodra de modewinkels terug open mogen gaan. Een verruiming van de sperperiode had er bijkomend voor gezorgd dat er een gelijk speelveld gecreëerd werd voor alle spelers binnen de modesector, wat nu niet het geval is', aldus Delanghe. (Belga/LP)

Lees ook: Belgische modeontwerpers in tijden van corona: 'Ik lig er 's nachts van wakker'

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) en minister van Zelfstandigen Dennis Ducarme (MR) kondigden vrijdag aan dat de soldenperiode dit jaar op 1 augustus ingaat. De modewinkels waren vragende partij voor het uitstel. Door de uitbraak van het coronavirus moeten de modeboetieks immers de deuren dichthouden. Het uitstel van de solden laat hen toe een maand langer aan gewone prijzen te verkopen. 'We zijn zeer tevreden', zegt Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, de sectororganisatie voor zelfstandige modedetailhandel. Een petitie van Mode Unie om de solden uit te stellen, leverde ondertussen ook ruim 2700 handtekeningen op. Wel is het volgens de sector erg jammer dat sperperiode - de periode voor de solden waarin geen reclame gemaakt mag worden voor kortingen - niet uitgebreid wordt. De sector vreest voor het uitbreken van een 'prijzenslag' van de grote ketens zodra de winkels weer open kunnen. 'Dit is een gemiste kans om Belgische zelfstandige modehandelaars en KMO's verder te beschermen tegen grote, buitenlandse ketens en zo de economische meerwaarde in België te houden. Deze laatste lieten immers al weten meteen met kortingen uit te pakken van zodra de modewinkels terug open mogen gaan. Een verruiming van de sperperiode had er bijkomend voor gezorgd dat er een gelijk speelveld gecreëerd werd voor alle spelers binnen de modesector, wat nu niet het geval is', aldus Delanghe. (Belga/LP)