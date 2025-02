Weekendje weg in Warschau: 3 tips voor een culinaire en kunstzinnige trip

De Poolse hoofdstad is niet alleen een opkomende bestemming voor foodies, ook op cultureel vlak heeft Warschau verschillende nieuwe troeven. Drie stops bij je volgende citytrip.

1- Van puin naar park

Na de Tweede Wereldoorlog was een groot deel van Warschau kapotgebombardeerd. Het puin van een vergeten oorlogsterrein in de wijk Mokotów werd jarenlang door bewoners gebruikt voor de wederopbouw van de stad. De Poolse architectuurstudio archigrest en landschapsarchitectenbedrijf topoScape creëerden er het Warsaw Uprising Mound Park: een heuvel die vijfendertig meter boven de stad uittorent, hergebruikt in de vorm van loopbruggen, sculpturen en speelplaatsen.

Bartycka, Warschau

2- Sterrenregen

Polen is aan een culinaire opmars bezig. Bij de laatste Michelin-uitreiking vorige zomer kreeg het land er acht sterrenzaken bij. Onder meer het restaurant Rozbrat 20 uit Warschau wist zichzelf op te werken van de Bib Gourmand naar een eerste ster. ‘Rozbrat 20 is erin geslaagd om zijn buurtgevoel te behouden en tegelijkertijd te evolueren naar een culinaire bestemming’, schrijft de gastronomische gids. ‘Vandaag is het een chique plek waar de voorkamer uitzicht biedt op de bekwame chef-koks die werken aan ingewikkelde gerechten met een creatief randje.’

Rozbrat 20, Warschau, rozbrat20.com.pl



3- Uit een doosje

De meningen van de Polen zijn verdeeld over de architectuur van het nieuwe Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN), oftewel Museum van Moderne Kunst. Het ontwerp van de Amerikaanse architect Thomas Phifer wordt met een distributiecentrum, of met een witte doos, vergeleken. Over de inhoud van het museum lijken de meningen minder verdeeld: eindelijk beent Warschau de internationale kunstwereld bij. De permanente tentoonstelling opent in februari.

Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warschau, artmuseum.pl

