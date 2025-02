Balkanwijnen in de lift: waarom de regio steeds meer aandacht krijgt

Kenner Dennis van den Buijs signaleert de nieuwste trends. Deze week duikt hij in de rijke geschiedenis van een minder bekende wijnstreek.

De oudste nog levende wijngaard ter wereld vind je niet in Griekenland of Armenië, maar op het Kroatische eiland Hvar. Daar groeien al wijnranken sinds 400 voor Christus. Als scharnier tussen oost en west bulkt de Balkan van de wijntraditie, vaak onderbelicht.

Het IJzeren Gordijn, de burgeroorlog en onuitspreekbare druivennamen hebben de wijnmakers noch de consument geholpen. Vraag dat maar aan de Bosniërs die in hun wijngaarden nog met landmijnen kampen.

Voorbij die drempels ligt een regio die het beste van veel werelden combineert. Zwoele mediterrane wijnen langs de Adriatische kust, zoals in Dalmatië, of frisse continentale flessen uit het bergachtige Servië: het bestaat allemaal. Daartussen liggen glooiende hellingen, kolkende rivieren en evenveel micro­klimaten met telkens eigen unieke wijnen.

Ondanks de obligate aanplant van chardonnay en consorten, stelen vooral inheemse druiven de show. Nergens anders vind je de diepe Montenegrijnse vranac, de geconcentreerde Servische prokupac of de fruitige en peperige Kroatische babić. De witte minerale žilavka schittert dan weer in Bosnië rond de iconische brug van Mostar.

Eén druif heeft de moederschoot van de Balkan wel met succes verlaten. De crljenak kaštelanski ken je beter als primitivo uit Puglia of zinfandel uit California.

Dankzij de hoogte lijkt wijnbouw in de Balkan verzekerd, ondanks de klimaatopwarming. De consument drinkt ook almaar liever Europees. En terwijl de lokale wijnindustrie professionaliseert, lonkt voor de meeste landen de toe­treding tot de EU. Wordt de Balkan the next big thing in wine? Het zou zomaar even kunnen.

Geproefd en gekeurd

Uitbundig aromatische witte wijn van žilavka. Tropisch fruit, citroen en lentebloesems met minerale ondertoon. Ideaal bij kruidige, groene groenten.

2. The Dalmatian Dog Babić, Testament, Dalmatië, Kroatië, 15 euro, winesoutoftheboxxx.be

Knapperig rood fruit, groene kruidigheid met aardse neus van bosgrond. Biologische topper, bij gevogelte of alles met tomaat.

Donkerpaarse, geconcentreerde wijn bomvol fruit, met rijpe pruimen op kop. Grootste wijnproducent van het land. Schenk bij winterse rundstoofpot of gegrild lamsvlees.

Diepe, kruidige, elegante wijn met fraîcheur van viooltjes. Prokupac is de oudste druif van Servië. Wijndomein van uitgeweken Bourgondiërs. Bij sappig rood vlees.