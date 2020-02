Vermogensbeheerder Sycamore Partners heeft het meerderheidsaandeel van Victoria's Secret veroverd. Wordt dat de redding van het beroemde lingeriemerk, of net niet?

Na weken van speculatie is de kogel door de kerk: Sycamore Partners wordt de nieuwe eigenaar van Victoria's Secret en voormalig CEO Leslie Wexner stapt op. Dat staat te lezen in een e-mail die werd rondgestuurd naar het personeel.

Wexners positie was al een tijdje aan het wankelen, nadat de New York Times een onderzoek lanceerde over de misogyne cultuur binnen en de dalende verkoop van Victoria's Secret. Hij licht zijn vertrek toe als volgt: 'Ik denk aan de eindeloze mogelijkheden die dit bedrijf nog te wachten staan en over waar ik thuishoorde in dat plaatje. Toen besloot ik dat dit het juiste moment is om de estafettestok door te geven aan een volgende leider.'

Gevaarlijke eigenaar

Het gespecialiseerde platform Business of Fashion durft te betwijfelen of Sycamore de redding zal brengen waarop Victoria's Secret aan het wachten was. De lingerieproducent kampt immers met ernstige problemen zoals een gedateerde visie op schoonheid en een daaruit voortvloeiende disconnectie met de consument. Het is maar de vraag of een financiële instelling de knowhow heeft om die uitdagingen tegemoet te komen.

Daarnaast hebben particuliere aandelenbedrijven, nog volgens BoF, de gewoonte de retailers die ze verwerven financieel uit de wringen. Ze zouden hen regelmatig opzadelen met schulden, beheerskosten in rekening brengen en hen dwingen te besparen. Victoria's Secret zou niet het eerste bedrijf zijn dat door dergelijke tactieken ten onder gaat, terwijl de opkoper winst maakt door waardevolle onderdelen te verkopen.

