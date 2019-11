Er beweegt wat op de ondergoedafdeling. Niet alleen het lingerieaanbod onderging een omwenteling, ook andere categorieën, zoals lounge- en beachwear, palmen de rekken in. Het sleutelwoord: comfort.

Wie tien jaar geleden buiten het seizoen op zoek was naar een bikini, moest zich vaak tevredenstellen met een niet-passend setje van restanten uit de lente of een zwempak uit de sportafdeling. Vandaag leidt een blik op het aanbod tot keuzestress, want: beachwear is een bloeiende business, met dank aan de belevingsgerichte consument. Volgens onderzoeksbureau McKinsey groeit de categorie eten, entertainment en reizen vier keer sneller dan het segment consumptiegoederen. De verkoop van kleding stagneert wereldwijd, badkleding, koffers en andere reisartikelen verkopen wél goed.

