Tommy Hilfiger en Ralph Lauren zijn de grote afwezigen op de New York Fashion week. Met het vertrek van nog twee grote namen oogt de showkalender voor de aankomende modeweek opvallend mager.

Eerder al beslisten onder meer Victoria Beckham, Alexander Wang en Calvin Klein om geen defilé meer te organiseren in de Big Apple. Die eerste vertrok wegens een verhuis naar Londen, Calvin Klein wil intern eerst orde op zaken stellen. Dit jaar geven ook Tommy Hilfiger, Ralph Lauren en Tom Ford verstek.

'Er wordt nog nagedacht over een mogelijk event', liet een woordvoerder van Ralph Lauren weten aan het lifestylemagazine Women's Wear Daily. De beslissing van Tommy Hilfiger is dan weer minder verrassend: dat merk verhuist haar catwalkshow al een paar jaar vlotjes van de ene naar de andere stad, al lijkt de kans klein dat het dit jaar New York zal worden.

Ook Rihanna afwezig

De opvallendste afwezige is ongetwijfeld Tom Ford, die als voorzitter van de Council of Fashion Designers of America de modeweken zelf mee organiseert. Ford kiest echter voor een show in Los Angeles op 7 februari, vlak voor de Oscars. Ook Rihanna, die met haar lingerielabel Savage X Fenty in september nog hoge ogen gooide, houdt niet halt in New York.

Marc Jacobs, Brandon Maxwell, Oscar de la Renta, Janson Wu en The Row, het modelabel van de zusjes Mary-Kate en Ashley Olsen, staan dit jaar wel present.

