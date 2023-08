JBC gaat tweedehandskleding aanbieden in alle winkels  

Het Belgische familiebedrijf JBC introduceerde het tweedehandsconcept ‘Op-Nieuw’ in april. Vanaf 1 september zullen klanten in alle 115 winkels van JBC zo’n tweedehandshoekje vinden.

Met het nieuwe schooljaar voor de deur kondigt JBC de uitbreiding aan van hun ‘Op-Nieuw’-tweedehandsconcept. De tweedehandshoekjes markeren het volgende hoofdstuk in hun poging tot het rekken van de levensduur van kledingstukken. Na de ruilevents van het modebedrijf en de gewoonte om een dubbel naamlabel toe te voegen, zet JBC nu ook voluit in op tweedehands. Het is een manier om meer richting een circulair modesysteem te evolueren.

Klanten kunnen vanaf september in alle winkels van het Belgische bedrijf gedragen kinderkleding van JBC en deelmerken terugbrengen en tweedehandsoutfits shoppen voor hun kroost. Het binnenbrengen van gedragen baby- en kinderkleding is mogelijk op specifieke ‘Bring Back Tweedehands Kleding’-momenten. In ruil voor de kleding krijg je JBC-punten die ingezet kunnen worden als korting op zowel nieuwe als tweedehandskleding.