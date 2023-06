In beeld: kledingafvalberg in de Atacamawoestijn zichtbaar vanuit de ruimte

Het bedrijf Skyfi heeft een satellietbeeld vrijgegeven van de Atacamawoestijn in Chili, waarop een berg kledingafval te zien is. Het gebied staat bekend als dumpsite voor textiel van bekende fast-fashionmerken.

Ongeveer 60.000 ton kleren wordt elk jaar naar Chili geïmporteerd, waarvan meer dan de helft op de afvalberg terecht komt. Voornamelijk onverkochte kledingstukken, bijvoorbeeld van retourzendingen, vinden hun weg naar de Atacamawoestijn. Die kleren worden geproduceerd in Bangladesh of China en komen via de Verenigde Staten, Canada, Azië en Europa in het gebied terecht. Het gaat om nieuwe kledij die op de Chileense tweedehandsmarkt doorverkocht wordt. Het aanbod is daar groter dan de vraag, waardoor het merendeel van de stukken in de woestijn wordt achtergelaten.

Omdat de regio Iquique een van de vrijehandelszones in Chili is, kost het geld om de kleding uit het gebied weg te halen. Export is hier dus niet rendabel.

By purchasing a $44 Existing Image at 50 cm resolution, we can confirm the giant clothes pile in the desert of Chile exists and is growing. https://t.co/47SssKPdtI pic.twitter.com/RlfUSBWbu9 — SkyFi (@SkyfiApp) May 10, 2023



Als een van de droogste woestijnen ter wereld, is Atacama gevoelig voor branden. Door de droogte gebruikt NASA het gebied zelfs om apparaten te testen die op andere planeten gebruikt zouden kunnen worden. Wanneer er brand uitbreekt, heeft dat schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de inwoners uit het omliggende gebied. Synthetische stoffen als polyester geven immers giftige chemicaliën vrij die in de lucht terechtkomen en waterwegen vervuilen.

De Atacama woestijn in Chili kreunt onder de tonnen kleding die er worden gedumpt. © BELGA IMAGES

De foto komt van Skyfi, een bedrijf dat satellietfoto’s toegankelijk maakt voor het publiek. De foto werd vrijgegeven na een oproep op de online communicatieservice Discord. Leden van het platform verzamelden de coördinaten van de plek, waardoor Skyfi een bestaande foto kon aankopen.