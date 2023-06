Mode-icoon Malene Birger stelt tentoon in Brussel: ‘Kiezen zou voor mij verliezen zijn’

Malene Birger (60) studeerde modeontwerp in Kopenhagen en werkte voor merken als Marc O’Polo, tot ze in 1997 haar eerste label Day Birger et Mikkelsen lanceerde. In 2003 volgde By Malene Birger. Ze legt zich sinds 2014 toe op de beeldende kunsten en toont momenteel schilderijen, tekeningen op papier en keramiek in de Arthus Gallery in Brussel.

Roeping

“Mijn liefde voor mode is gevoed door mijn moeder en mijn grootmoeder: stijlvolle vrouwen die me als kind leerden breien en naaien. Toch was van echte artistieke invloeden thuis geen sprake. Ik vond mijn roeping dan ook niet meteen. Ik werkte eerst drie jaar als decorateur in het Kopenhaagse grootwarenhuis Illum, tot ik me op mijn 23ste inschreef aan de Koninklijke Deense Kunstacademie. De geur van verf, van stoffen en klei, voortdurend omringd zijn door creatieve mensen: voor mij voelde dat aan als thuiskomen.”

Naar jezelf luisteren

“Je buikgevoel volgen is in het diepe springen zonder te weten waar je zult landen. Zelf heb ik nooit iets anders gedaan. Zo tekende ik mijn eerste collectie voor Day zonder aan een eigen merk te denken. In 2010 verkocht ik mijn aandelen in By Malene Birger, en vier jaar later verliet ik het label. Het was zo groot geworden dat ik van de ene zakelijke verplichting naar de andere holde, terwijl ik gewoon met de passie van het creëren bezig wilde zijn. Gelukkig heb ik toen naar mezelf geluisterd: ik had vijfentwintig jaar op het ritme van de modeseizoenen geleefd, zestien jaar aan het hoofd van merken gestaan – het was tijd voor iets nieuws.”

Veelzijdigheid

“Kiezen zou verliezen zijn. Ik ben altijd een maximalist geweest, ik hou ervan om me met veel dingen te omringen en me op verschillende manieren uit te drukken, dus doe ik dat ook in mijn kunst. In mijn studio in Mallorca schilder ik op doek en papier en maak ik collages, maar daarnaast creëer ik ook keramiek en juwelen. De honger om andere vaardigheden te ontwikkelen blijft. Zo volg ik dit najaar een cursus beeldhouwen in marmer en wil ik ook gaan naakttekenen. Te veel wordt het me nooit, daarvoor hou ik te veel van wat ik doe.”

Zelfzorg

“Voortdurend bezig zijn met andermans mening brengt je weinig bij. Vroeger stak ik daar veel energie in: trapte ik niemand op de tenen met wat ik zei of deed, was iedereen wel gelukkig? Mijn bezorgdheid kwam voor een stuk door mijn verantwoordelijkheidsbesef – het bedrijf was op een bepaald moment zo gegroeid dat ik honderddertig werknemers en zes teams onder mijn hoede had – maar ik verwaarloosde soms mijn eigen welzijn en gezondheid. Je geluk op de eerste plaats zetten, goed zijn voor jezelf: dat is eigenlijk het belangrijkste.”

Verhuizen

“Als je je thuis voelt bij jezelf, maakt het niet uit waar je bent. Ik heb in mijn leven onder meer in Kopenhagen, Stockholm, Londen, bij het Comomeer en op het Griekse eiland Skyros gewoond. Mijn uitvalsbasis is nu opnieuw Mallorca, maar mijn drang om voortdurend in beweging te zijn is zo groot dat ik in totaal al meer dan dertig keer verhuisd ben. Ik renoveer huizen, richt ze in en vertrek dan weer, maar daar doe ik niet sentimenteel over – op mijn kunst- en meubelcollectie na is er niets dat ik niet kan vervangen, en de herinneringen blijven.”

Andere culturen

“Scandinavië is voor mij vooral een label dat de buitenwereld altijd op me kleeft. Het internationale succes van By Malene Birger en de Scandilook heeft dat in de hand gewerkt, maar zelf voel ik me niet bepaald Scandinavisch. Als kind kon ik amper wachten om de wijde wereld in te trekken en dat verlangen om mezelf met andere culturen en invloeden te voeden is gebleven. Zo heeft Zuid-Europa me doen inzien dat alles een kwestie van prioriteiten stellen is. Spanjaarden, Italianen of Grieken hebben het echt niet minder druk dan Noord-Europeanen, maar indien nodig maken ze tijd voor anderen of zichzelf.”

Inspiratie

“Creativiteit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Zitten wachten op inspiratie, daar geloof ik niet in: creatief zijn is vooral hard werken, proberen en desnoods opnieuw beginnen. Als kunstenaar heb ik dus veel aan mijn ervaring in de mode en de discipline die ik toen nodig had om vier collecties per jaar te ontwerpen. Inspiratie op zich is nooit een probleem, mijn hoofd zit altijd boordevol ideeën.”

Eigen plannen maken

“Het sleutelwoord in mijn leven vandaag is vrijheid. Daarom doe ik alles van het verpakken en het verzenden van mijn kunstwerken tot de facturatie bewust alleen. Mijn dagen zijn goed gevuld, maar gestrest ben ik nooit. Ik voel me vrij in mijn werk, ik doe de dingen op mijn ritme. De vrijheid om mijn eigen plannen te maken is onbetaalbaar.”