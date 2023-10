Evy Gruyaert over haar favoriete modeadressen en shopgewoontes: ‘Soms winkel ik in mijn eigen kleerkast’  

Presentatrice Evy Gruyaert is ambassadrice van de vijfde Week van de Belgische mode, die nog loopt tot 15 oktober. Wij polsten naar haar favoriete Belgische merken, beste shoppingadressen en de moeizame afkick van fast fashion.

Hoe zou je jouw eigen stijl beschrijven?

‘Kleurrijk. Vrolijke outfits hebben een impact op mijn eigen gemoed en hopelijk ook op dat van mijn omgeving. Ik oogst alleszins vaak complimenten over mijn outfits. Ik zie kleding als een tweede huid: het zegt iets over wie je bent en wat je wil uitstralen. Verre van oppervlakkig dus, zoals soms beweerd wordt. Iemands outfit is het eerste wat je ziet, automatisch koppel je daar persoonlijkheidskenmerken aan vast. Zelfs als je totaal niet bezig bent met je outfit, zegt dat iets over wie je bent.’

Hoe duurzaam zijn jouw shoppingewoontes?

‘Ik was een tiener toen de eerste H&M’s de deuren openden. Ik herinner me nog levendig de euforie: trendy kledij werd plots betaalbaar. Nu ligt dat uiteraard anders. Ik heb te veel reportages gezien over kledingwoestijnen, waterverspilling en uitbuiting. Uiteraard ben ik niet heiliger dan de paus, maar ik doe wel mijn best. Al vind ik het als consument niet simpel om verantwoorde keuzes te maken. Er is ontzettend veel greenwashing. Het is niet omdat iets biologisch is, dat het daarom noodzakelijk beter is voor het milieu. Dit weekend leerde ik bijvoorbeeld dat katoen, een natuurlijke stof, niet per se de beste keuze is. Het water dat bij de productie gebruikt wordt, kan niet meer gerecyleerd worden. Bij tencel is dat wel het geval. Soms vraag ik tijdens het shoppen uitleg in de winkels, maar veel winkelbedienden zijn ook niet goed op de hoogte van productiemethodes.’

‘Mijn kinderen zijn 11 en 7 en willen graag het nieuwste van het nieuwste. Ik probeer hen uit te leggen waarom we niet shoppen in de Primark en leg hen ook uit dat ze zorg moeten dragen voor hun kleding. In de vriendengroep geven we ook heel veel kinderkleding door. En uiteraard spring ik af en toe binnen in een tweedehandswinkel. Soms ‘shop’ ik zelfs in mijn eigen kleerkast. Dan probeer ik nieuwe combinaties te maken, of bekijk ik hoe een outfit aangepast kan worden zodat het toch net iets anders oogt.’

Wat zijn jouw favoriete Belgische merken?

‘Ik hou van durf en van kleur. CKS, Hampton Bays of Essentiel vind ik bijvoorbeeld heel toffe merken. Zij maken kleding die toch niet iets anders is. Hun prints en combinaties zijn verrassend, maar nooit overdreven. Qua schoenen ben ik fan van Atelier Content en ook bij Torfs stap ik regelmatig binnen. De grote namen zoals Dries Van Noten en Christiaan Wijnants vind ik evengoed prachtig, maar qua budget is dat voor mij niet altijd haalbaar. Die merken shop ik vooral tijdens stockverkopen.’

Gent is dit jaar gaststad. Waar stap jij regelmatig binnen?

‘In Gent heb je nog veel kleine ambachtslieden, dat vind ik heel fijn. Onlangs heb ik bijvoorbeeld Parel leren kennen, een heel tof handtassenmerk. Ze werken met hetzelfde leder als Delvaux, maar hun prijzen liggen net iets lager. Ook Miglot, een Belgisch parfummerk, vind ik een grote aanrader. Voor mij is parfum net zo goed een accessoire, een deel van je outfit. De oprichter is zo gepassioneerd. In de winkel kan je hem de parfums zien maken, heel fascinerend. Een echte aanrader. Ook de werkwijze van het bruidsmerk Eva Janssen vind ik inspirerend: zij gaat samen met haar klanten op zoek naar kleine ingrepen om die trouwjurk ook na de grote dag nog te kunnen doordragen. Tussen het shoppen door ga ik graag bijtanken bij Oyo, een vegan adresje waar ze met duurzame producten werken.’