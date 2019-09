Modeontwerpster Soraya Wancour introduceert de eerste wintercollectie van haar ecologische start-up Studio AMA. Ontdek de circulaire collectie tijdens een pop-up op de Nederkouter in Gent.

Na rugzakken en sweaters, brengt Soraya Wancour nu ook een eerste duurzame wintercollectie uit. Van 25 tot 29 september wordt de circulaire lijn van Studio AMA voorgesteld tijdens een pop-upweek op de Gentse Nederkouter. Een goed moment om te ontdekken wat lokale, circulaire mode inhoudt.

Gered van de vuilnisbelt

Voor de productie van de wintercollectie maakt de ontwerpster gebruik van bestaande reststromen in de textielindustrie. 'Doorgaans zijn dat technische tests of productiestalen met kleine fouten', legt Wancour uit. 'Die restmaterialen worden daardoor gered van de afvalverwerker en krijgen een tweede leven in onze creaties.' De nieuwe collectie die op 25 september wordt voorgesteld, bestaat uit 35 gerecupereerde stoffen.

Look uit de wintercollectie van Studio AMA © Annelie Vandendael

Sociaal en lokaal

Wancour is een grote voorstander van de korte keten. Net als de pilotcollectie, kwam de winterlijn tot stand in samenwerking met het Waregemse textielbedrijf Bekaert Deslee en VZW Zonnehoeve uit Nazareth. Door te werken met lokale maatwerkbedrijven, creëert Studio AMA werkgelegenheid voor werknemers die minder kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze manier van werken moedigt de ontwerpster aan om eenvoudige en tijdloze designs te maken, die je onafhankelijk van de modetrends kunt blijven koesteren.

Praktisch Nederkouter 11, 9000 Gent 25-29 september Volg de praktische informatie op via het Facebookevenement van de pop-up. Leer meer over Studio AMA op de website van COSH!