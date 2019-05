Ontwerpster Soraya Wancour maakt kledingstukken en accessoires uit restafval van de lokale textielindustrie. Waarom nieuwe bronnen aanboren als we al zoveel textieloverschotten hebben rondslingeren?

Dit artikel kwam tot stand tijdens de Fair Fashion Nocturne, georganiseerd door Gent Fair Trade in het kader van de Fashion Revolution Week. Verschillende sprekers betraden het podium om begeesterend te spreken over eerlijke mode. Als deze avond iets aangetoond heeft dan is het: over fair fashion zijn we nog niet uitgepraat. Het geweten waartegen niet aflatend geschopt wordt zal misschien beurs aanvoelen. En dat is maar goed ook. No pain, no gain.

Soraya Wancour van Studio AMA, het Labo voor Ethische Mode, heeft snit en naad in het DNA verweven. De Gentse mode-ontwerpster ontsproot uit een familie van kleermakers en kreeg duurzaamheid en liefde voor de ambacht met de paplepel ingegeven. Groot was dan ook haar liefdesverdriet toen ze na haar studies aan het prestigieuze La Cambre in Brussel, in de huidige mode-industrie terechtkwam. Een industrie die gericht is op de koopbeleving en niet de kleren zelf. Wacht. Was mode niet gemaakt door en voor mensen? Waar is die wisselwerking en intimiteit naartoe?

Dicht bij je bed

Blijven (bij de pakken) zitten is duidelijk niet aan Soraya besteed en dus richtte ze Studio AMA op. Daarnaast geeft ze ook workshops. 'De eerste les is hoe je een draad door het oog van een naald moet steken', vertelt Soraya. No kidding. 'Kleren maken is een ver van onze bed show geworden. En als die show dan daarginds in elkaar stort, hebben we er ook niet zoveel last van. Mijn doel? Mode moet de dicht bij je bed show worden.'

Zoals je farm to table hebt voor de voeding, wil ik designer to wardrobe worden.

Soraya heeft al grootste doel die kloof te dichten. 'Zoals je farm to table hebt voor de voeding, wil ik designer to wardrobe worden. Of zoiets. Ik moet nog eens nadenken over de term', lacht ze.

Die korte keten is het fundament van de ganse filosofie achter AMA. Zo werkt ze bijvoorbeeld samen met Liebaert Textiles in Deinze, waar ze het verkregen 'afvalmateriaal' steevast omzet tot nieuwe, hippe creaties. Of met de firma Bekaert uit Waregem die matrasstoffen produceert. Ook hun 'restjes' worden door Soraya omgetoverd tot sweaters en dergelijke. Door Soraya en het team van het lokale maatwerkbedrijf dat voorheen enkel kersenpittenkussens maakte. Daar zien ze Soraya ook graag komen, want 'het is eens iets anders.'

Studio Ama werkt met restmateriaal uit de textielsector © Studio Ama

Wat wil je op je lijf en geweten?

En haar tips dan, om fair en modieus door het leven te stappen? 'Vraag jezelf eerst af wat je niet wil dragen. Wil je pesticiden op je huid? Of een zwaar geweten meetorsen omdat je weet hebt van de arbeidsomstandigheden daarginds? Ga ook eens een kijkje nemen in de kleerkast van je grootouders, moeder, vader. Bakken inspiratie! Ga tweedehands shoppen en maak een bewuste keuze omtrent stijl, kleur,... in je garderobe. En tenslotte: make it last. Koop duurzaam en verzorg je kleren ook. Al dat wassen met goedgeurende chemicaliën is nergens goed voor.'

Vraag jezelf eerst af wat je niet wil dragen. Wil je pesticiden op je huid?

Ze stuurt ons de nacht in met een uitleg over azijn, wasnoten, sprays met bacteriën die geurtjes neutraliseren, en de gouden tip om de natuurlijk zuiverende klimop altijd, àltijd in een goed toegeknoopte sok te steken, alvorens die in je wasmachine te flikkeren.

Lees het volledige verslag van de Fair Fashion Nocturne hier. Meer info via Studioama.be