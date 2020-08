Egyptische parlementsleden blijken klaar te zijn voor een nieuwe wet om vrouwen beter te beschermen tegen seksueel misbruik en aanranding. Ze worden gesterkt door de MeToo-beweging, die stevig voet aan grond krijgt in het land.

Een Egyptische parlementaire commissie heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat ertoe zou leiden dat overlevenden van seksueel geweld en intimidatie automatisch recht hebben op anonimiteit. Naar verwachting zal later deze maand over de wet worden gestemd tijdens een algemene zitting van het parlement.

Sociale media

De actie volgt nadat honderden vrouwen op sociale media hebben getuigd over seksueel geweld in Egypte. Het openbaar ministerie en de Nationale Vrouwenraad steunen de beweging en geven de vrouwen juridische en sociale bescherming.

Er is een duidelijke politieke wil om de rechten van vrouwen te beschermen Magda Nasr, parlementslid

Aangespoord door een groeiende MeToo-beweging, trad onder meer dataspecialist Bassant Abdel Wahab (22) onlangs naar buiten over haar seksueel misbruik door een mensenrechtenactivist toen ze 17 jaar was. Ze gaf hem aan bij de organisatie waar hij werkzaam is. De man is momenteel geschorst terwijl zijn organisatie de klacht van Abdel Wahab onderzoekt, samen met die van andere vrouwelijke collega's die hem beschuldigden van aanranding.

Tsunami

Het aantal meldingen begon in het conservatieve moslimland na de revolutie van 2011 toe te nemen, toen berichten over aanranding, intimidatie en verkrachting op het Tahrirplein in Caïro zowel lokaal als internationaal de kranten haalden. Maar dit jaar kende een piek in de getuigenissen over aanranding. Die werd met name aangestuurd door een Instagrampagina die begin juli onthullingen deed over een universiteitsstudent die ervan wordt beschuldigd meerdere vrouwen seksueel te hebben misbruikt en gechanteerd. In minder dan vijf dagen tijd sinds de bekendmaking van de zaak heeft de Nationale Vrouwenraad naar verluidt vierhonderd klachten ontvangen, voornamelijk over geweld tegen vrouwen.

'Verhalen over seksueel geweld die vaak jarenlang verborgen zijn geweest, komen op dit moment met een razende vaart naar boven', zegt Abdel Wahab. 'Het is als een tsunami die de houding en de wetgeving ten aanzien van vrouwen zou kunnen gaan veranderen.'

Game changer

Parlementslid Magda Nasr zegt dat de nieuwe wet een game changer kan zijn voor vrouwen in Egypte. 'Er is een duidelijke politieke wil om de rechten van vrouwen te beschermen en om geweld tegen vrouwen zoveel mogelijk te verminderen', zegt ze.

Dit is het moment voor vrouwen om meer winst te behalen uit hun strijd tegen seksueel misbruik Entessar El-Saeed, advocaat

Nasr beaamt dat er de golf van klachten is sinds bovengenoemde Instagrampagina in juli een universiteitsstudent heeft beschuldigd van misbruik en chantage. De student is gearresteerd en de zaak wordt onderzocht door de autoriteiten. Dezelfde Instagramaccount onthulde ook een groepsverkrachting waarbij zes mannen uit rijke en machtige families zouden zijn betrokken. Ook deze zaak wordt momenteel onderzocht.

Sindsdien hebben ook enkele Egyptische actrices zich uitgesproken over hoe ze te maken kregen met seksueel geweld tijdens hun werk. In andere gevallen werden twee andere mensenrechtenactivisten beschuldigd van aanranding van vrouwelijke werknemers en werd een Koptische priester uit zijn ambt gezet vanwege beschuldigingen van aanranding.

Momentum

'Dit is het moment voor vrouwen om meer winst te behalen uit hun strijd tegen seksueel misbruik', zegt advocaat Entessar El-Saeed. Het wetsvoorstel houdt scherpere straffen in tegen seksueel misbruik in alle vormen en stelt verkrachting binnen het huwelijk strafbaar. Verder is er voorzien in betere meldingsmechanismen, vertrouwelijkheidsgaranties en bescherming van getuigen en slachtoffers.

'Het wetsvoorstel ligt al twee jaar klaar maar nu is het perfecte moment om het goed te keuren', zegt El-Saeed, die samen met zeven ngo's het wetsvoorstel heeft opgesteld.

Nieuwe wet

Uit een poll van Thomson Reuters Foundation in 2017 bleek dat Caïro de gevaarlijkste grootstad is voor vrouwen. In een bevraging bij Egyptische vrouwen door de Verenigde Naties in 2013 zegde 99 procent van de ondervraagden dat ze ooit te maken kreeg met seksuele intimidatie.

De aanvallen op vrouwen in de buurt van het Tahrirplein tijdens de inauguratievieringen van president Abdel Fattah al-Sisi in 2014 leidde tot een nieuwe wet die seksuele intimidatie bestraft met ten minste zes maanden gevangenisstraf.

Vrouwenrechtenactivisten vinden deze wet echter te zwak. 'De straf moet worden verzwaard en vooral moeten er juridische mechanismen komen die het voor vrouwen gemakkelijker maken om aangifte te doen en die hun rechten garanderen', zegt El-Saeed.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd door Thomson Reuters News Foundation.

