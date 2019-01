Van Brigitte Bardot tot #metoo: een geschiedenis van de seksuele revolutie in Vlaanderen

Als we sommige geschiedenisboeken mogen geloven, vond de seksuele revolutie plaats in de tweede helft van de vorige eeuw en is elke vrouw - of toch de overgrote meerderheid - intussen seksueel bevrijd. Wanneer je een stap terugzet en enkele gebeurtenissen op een rijtje zet, besef je echter dat de beruchte summer of love van 1969 en de daaropvolgende jaren maar een eerste aanzet was.

Meer zelfs: de seksuele revolutie is vandaag nog volop bezig. Dat zie je op verschillende vlakken. Vrouwen komen bijvoorbeeld nog steeds opvallend minder vaak klaar dan hun mannelijke bedpartners, ze pikken het steeds minder dat zij het zijn die de (bijwerkingen van) anticonceptie moeten slikken en ze verdedigen hun seksuele grenzen steeds vuriger. Nee, deze tijdlijn is nog lang niet af.