De belangrijkste modenamen van 2024: deze ontwerpers en modeprofessionals vielen het voorbije jaar in de prijzen 

Onthoud deze namen. Van gevestigde waarden tot opkomend modetalent: deze ontwerpers, merken en modeprofessionals wisten de juryleden van prestigieuze mode-awards te overtuigen in 2024.

Ieder jaar is er een reeks internationale modeprijzen die talent in de modesector in de bloemetjes zet. Ontdek welke modenamen potten braken in 2024. Alvast een tipje van de sluier: er zitten ook landgenoten bij de prijzenpakkers.

Belgian Fashion Awards

De Belgian Fashion Awards 2024 werden op 28 november uitgereikt in Brussel. Een internationale jury bekroonde de Belgische ontwerpers, merken en professionals die het voorbije jaar het verschil maakten. Deze awards worden jaarlijks uitgereikt aan creatief ­talent uit de mode-industrie. Het is een feest van en voor de hele Belgische modesector. De zevende editie vond plaats in het MAD Brussels, een van de organisators, samen met Knack/Le Vif Weekend, Flanders DC en Wallonie-Bruxelles Design Mode. De jury van deze editie werd voorgezeten door Lidewij Edelkoort en Philip Fimmano.

Florentina Leitner en Marie Adam-Leenaerdt met haar prijs voor Emerging Talent of the Year tijdens de Belgian Fashion Awards © J. Van Belle – WBI

Tim Van Steenbergen, Ruth Goossens en een deel van hun REantwerp team © J. Van Belle – WBI

Designer of the Year: Meryll Rogge

Jury Prize: Marina Yee

Changemaker of the Year: REantwerp

Emerging Talent of the Year: Marie Adam-Leenaerdt

Accessory Designer of the Year: Stephanie D’heygere

Professional of the Year: Daniel Henry

Most Promising Graduate of the Year: Célestin Verheyden

Brand of the Year: Four Roses

Hyères Festival

De 39e editie van het Hyères Festival in Villa Noailles vond plaats in oktober. Er worden prijzen uitgereikt in verschillende categorieën. Het festival promoot en ondersteunt jonge ontwerpers op het gebied van mode, fotografie en accessoires. Ontdek wie bekroond werd in de modecategorie en welke Belg met maar liefst twee prijzen naar huis ging!

Le19M Métiers D’art: Romain Bichot (Belgische ontwerper, afgestudeerd aan La Cambre)

Prix L’atelier Des Matières: Romain Bichot

Première Vision Grand Jury Prize: Dolev Elron

City of Hyères Prize: Gaëlle Lang Halloo

Mercedes-Benz Eco-Responsible Collection Prize: Logan Goff

Speciale vermelding van de jury: Tal Maslavi

LVMH Prize

De LVMH Prize wordt uitgereikt door de gelijknamige modegroep en is een belangrijke springplank voor jonge ontwerpers die hun merk wereldwijd op de kaart willen zetten. Er worden verschillende prijzen uitgedeeld aan ontwerpers jonger dan veertig: een hoofdprijs, de Karl Lagerfeld-prijs en de Savoir Faire-prijs. De winnaars ontvangen een geldprijs en mentorschap van een jaar door een team van LVMH-experts.

LVMH Prize: Ellen Hodakova Larsson

Karl Lagerfeld Prize: Duran Lantink

Savoir-Faire Prize: Michael Stewart (Standing Ground)

ANDAM Prize

Deze prijs wordt uitgereikt door de Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode. Het is een gerenommeerde modeprijs die sinds 1989 jaarlijks wordt uitgereikt in Frankrijk. Het doel van de prijs is het ondersteunen van opkomend talent en innovatie in de mode-industrie, zowel op nationaal als internationaal niveau. De prijs biedt financiële steun en toegang tot een professioneel netwerk om ontwerpers te helpen hun merk te ontwikkelen en te groeien. Ontdek de winnaars van de 35ste editie.

Emeric Tchatchoua (3.Paradis), Edmond Luu (Pièces Uniques), Christopher Esber, Christian Heikoop (Maeden) © Getty

Grand Prize: Christopher Esber

Special Jury Prize: Emeric Tchatchoua van 3.Paradis

Pierre Bergé Prize: Pièces Uniques

Innovation Prize: Pauline Weinmann van Alternative Innovation

Accessories Prize: Maeden

Het Nederlandse label Maeden ging naar huis met de accessoireprijs. Twee van de Belgische finalisten voor de Grand Prize, Meryll Rogge en Marie Adam-Leenaerdt, grepen naast prijs. Het was de Australiër Christopher Esber die met de hoofdprijs ging lopen dit jaar.

The Fashion Awards 2024

Deze Britse awardshow wordt georganiseerd door de British Fashion Council (BFC). Het is een jaarlijkse ceremonie in Londen, die de grootste talenten en prestaties in de mode-industrie viert. De awards brengen ontwerpers, merken, modellen en andere creatieve talenten uit de hele wereld samen en dienen ook als een belangrijke fondsenwervingsactie voor de ondersteuning van jong modetalent. De opbrengsten van het evenement worden gebruikt voor educatieve programma’s en beurzen van de BFC, die jonge talenten financieel ondersteunen om hun modeopleiding te voltooien.

Simone Rocha © Getty Jonathan Anderson © Getty

Designer of the Year: Jonathan Anderson for JW Anderson & Loewe

Model of the Year: Alex Consani

British Menswear Designer of the Year: Grace Wales Bonner for Wales Bonner

British Womenswear Designer of the Year: Simone Rocha for Simone Rocha

New Establishment Menswear: Priya Ahluwalia for Ahluwalia

New Establishment Womenswear: Marco Capaldo for 16Arlington

British Accessories Designer: Stephen Jones for Stephen Jones

Isabella Blow Award for Fashion Creator: Tyler Mitchell

Special Recognition Award: Dame Margaret Barbour

Special Recognition Award: Sophia Neophitou-Apostolou

Special Recognition Award: Nan Goldin & Gucci

Outstanding Achievement Award: Tom Ford

BFC Foundation Award: Chopova Lowena

Nan Goldin en Gucci kregen een speciale vermelding voor hun ‘We Will Always Have London’ campagnevideo. De 71-jarige Goldin eindigde haar dankwoord tijdens de ceremonie met ‘Free Palestine’.



CFDA Fashion Awards 2024

De CFDA Fashion Awards, georganiseerd door de Council of Fashion Designers of America (CFDA), zijn een van de meest prestigieuze prijzen in de Amerikaanse mode-industrie. Ze worden jaarlijks uitgereikt. De prijzen gaan naar ontwerpers, merken en andere invloedrijke figuren die bijdragen aan de groei en het succes van de modewereld. De 43e editie van de CFDA Fashion Awards vonden plaats in oktober 2024 in het American Museum of Natural History in New York.

Alva Claire & Rachel Scott tijdens de uitreiking van de CFDA Awards © Getty

American Womenswear Designer of the Year: Rachel Scott voor Diotima

American Menswear Designer of the Year: Willy Chavarria

American Accessory Designer of the Year: Raul Lopez voor Luar

American Emerging Designer of the Year: Henry Zankov voor Zankov

Erykah Badu © Getty Michael Kors © Getty

Fashion Icon Award: Erykah Badu

International Designer of the Year: Daniel Roseberry voor Schiaparelli

Positive Change Award: Michael Kors

Amazon Innovation Award: Stuart Vevers voor Coachtopia

Media Award: Annie Leibovitz

Lifetime Achievement Award: Stephen Burrows

Board of Directors’ Tribute Award: Isabel Toledo (postuum)

Founder’s Award in Honour of Eleanor Lambert: Hamish Bowles

Woolmark Prize

De Woolmark Prize is een prestigieuze wedstrijd die jonge ontwerpers stimuleert om wol op creatieve en duurzame manieren te gebruiken. De winnaars van deze prijs worden pas bekendgemaakt in 2025, maar de genomineerden zijn alvast het vermelden waard: twee Belgische toppers dingen mee naar de hoofdprijs.

Ester Manas © Getty

De genomineerden: ACT N°1, Diotima, Duran Lantink, Ester Manas (BE), LGN LOUIS GABRIEL NOUCHI, LUAR, Meryll Rogge (BE) en Standing Ground.

Trophées européens de la mode circulaire

De derde editie van de uitreiking van de Europese awards voor circulaire mode vond plaats op donderdag 5 december in Rijsel. De ceremonie beloonde zes winnende projecten die circulariteit hoog in het vaandel dragen. Een van de winnaars is het Het United Repair Centre (URC), een initiatief van Patagonia en creatief textielplatform Makers Unite. Het doel is om het aantal kledingreparaties op te trekken. Het Belgische kindermerk Mamé viel ook in de prijzen.

Prijs voor Beloftevolle Kleine Onderneming: Recyc’Elit – Auvergne Rhône-Alpes – Vénissieux

Prijs ‘booster’ voor een Kleine Onderneming: United Repair Centre – Nederland – Amsterdam

Eervolle vermelding voor Kleine Onderneming: Refurbaskets – Hauts-de-France – Pelves

Prijs voor Grote Onderneming: Maison Lemahieu – Hauts-de-France – Saint-André-lez- Rijsel

Grote Publieksprijs: Mamé – België – Luik

Favoriet van de Europese Metropool van Lille: L’adaptelier – Hauts-de-France – Rijsel

