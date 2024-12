Ook in 2024 reisden onze culinaire recensenten weer door ons land op zoek naar de beste nieuwe adressen om de benen onder tafel te schuiven. Dit zijn hun 10 favoriete restaurants van het jaar.

Biga, Schaarbeek

Soms ontdekt een recensent een culinaire parel waar hij of zij die niet meteen verwacht. In een kleine pizzeria in de schaduw van het gemeentehuis van Schaarbeek bijvoorbeeld. Daar ondervond Michel Verlinden proefondervindelijk dat ook Napolitaanse pizza een viersterrenreview kan opleveren. ‘Zo luchtig en vlot verteerbaar dat ik, voor ik het goed en wel besef, mijn ‘Pistacchiosa’ tot de laatste kruimel heb binnengespeeld, iets wat me zelden overkomt’, schreef hij over Biga. ‘De mozzarella is smeuïg, de Bronte-pistaches of ‘het groene goud van Sicilië’ van topkwaliteit.’

Lees meer: Pizzeria Biga in Schaarbeek: hedendaagse interpretatie van Napolitaanse tradities

Bistro L’air du temps, Éghezée

Chef Sang Hoon Degeimbre was al langer gerenommeerd omwillen van zijn tweesterrenzaak L’air du temps. Wat recensent Barbara Serulus betreft, geldt dat ook zeker voor de nieuwe gelijknamige bistro waar je doordeweeks kunt lunchen. Ze kende de zaak vijf sterren toe: ‘De Luikse chef Benjamin Denis kookt eigenzinnig doch elegant, met fantastische producten uit eigen tuin en een voorliefde voor bijzondere smaakmakers. Wie de tijd vindt om naar dit rustpunt midden in de uitgestrekte velden te rijden, maakt een goede keuze.’

Lees meer: Een bezoek aan de nieuwe bistro van L’air du temps: eigenzinnig doch elegant met fantastische producten uit eigen tuin

Bistrot Fromm, Ekeren

Wie zegt dat een steenweg geen geweldige keuken te bieden kan hebben? Bistrot Fromm, langs een drukkere baan in Ekeren, bewijst met de vijf sterren van recensent Yannick Vermeire alvast het tegendeel. ‘Kiezen is hier een beetje verliezen, maar uiteindelijk beslissen we dat escargots en gegrilde mergpijp een mooi begin kunnen zijn. Die landen snel op tafel en worden gesmaakt. De slakjes hebben een juiste beet en worden begeleid door een subtiele saus met champignons en dragon. Bij de hoofdgerechten eenzelfde niveau van kunde en fijne combinaties. Fromm is een erg fijne plek waar je tegen mooie prijzen heel erg goed kunt eten.’

Lees meer: Bistrot Fromm in Ekeren: authentieke recepten met modern accent

Café Service, Berchem

Café Service, Berchem

De geliefde bruine kroeg Café Stanny maakte dit jaar plaats voor een nieuwe zaak. De beperkte volkskeuken van weleer werd bij Café Service ingeruild voor kleine en grote gerechten, al dan niet om te sharen. ‘Met kraakverse erwtjes met nduja en ansjovis en gebrande asperges met salie en pecannoten tonen chefs Lauren Vergeyle en Robin Gielens wat ze in hun mars hebben’, beoordeelde Yannick Vermeire de zaak met vijf sterren. ‘Het enige nadeel is dat je jezelf hier erg kunt laten gaan: een snelle hap aan de toog wordt zo heel makkelijk een uitgebreide avond met dat glas en bordje te veel.’

Lees meer: Aan tafel bij café Service in Antwerpen: ‘Het enige nadeel aan deze plek is dat je jezelf hier erg kunt laten gaan’

De Fermentine, Leuven

Reserveren is er niet mogelijk, dus maak je maar dat je best tijdig arriveert, tipt Yannick Vermeire. Hij gaf De Fermentine vier sterren. ‘Natuurlijk gaat het hier in de eerste plaats om pizza. Die heeft hier een basis van zuurdesem en wordt stevig gebakken. Dat laatste element zorgt aan onze tafel voor wat discussie, maar voor mij is de donkere korst een absolute meerwaarde. Over de uitvoering zijn we het wel eens. De drie opties, margherita, asperges met daslook en marinara met gepofte tomaat, zijn goed belegd en erg lekker. De interpretatie van pizza en de gerechten ernaast is hier bijzonder en eigenzinnig.’

Lees meer: De Fermentine in Leuven: een eigenzinnige en bijzondere interpretatie van pizza

Jacobin in Brugge © Ilse Van Oyen

Jacobin, Brugge

‘De perfecte selectie van gerechten waar je maar niet uit kunt of wilt kiezen’, oordeelde Barbara Serulus na haar bezoek bij Jacobin van chef Carl Van Oyen. In het verleden werkte hij al bij sterren­zaken als Pure C, De Karmeliet en De Herborist. ‘Een zilte oester in een romige en schuimige mousseline is een schot in de roos, net als de elegante tartaar van West-Vlaams Rood met ansjovis­mayonaise en augurkjes: wij zweven intussen zo’n paar centimeter boven onze stoel.’ Een chef met sterren­ervaring die zulke heerlijk ongecompliceerde gerechten tot in de perfectie bereidt? Dat is volgens Serulus een rapport met vijf sterren op.

Lees meer: ‘Sommige menukaarten hebben hét’: onze recensent over restaurant Jacobin in Brugge

Jerome, Diest

De laatste jaren is de klassieke bistro weer in opmars. In dat verhaal tonen chef Jente Van der Stappen en partner Alexe Matthijs van Jerome hoe het moet, pleit Yannick Vermeire. ‘Met Jerome openden ze een toegankelijke, gezellige plek in hartje Diest met een beknopt menu waarop vooral bekende namen uit de bistrokeuken pronken. De vitello tonnato van mijn gezelschap is klassiek zonder franjes, maar lekker. Ook mijn zwezerik met bruine ui is puur en eenvoudig, maar memorabel. De juiste cuisson, het krokante jasje, de diepe smaak van de gekaramelliseerde ui en de afwerking van de salade met zeste van sinaasappel maken dit gerecht bijna perfect.’ Vier sterren!

Lees meer: Klassieke bistrokeuken bij Jerome in Diest: spannende kaart en scherpe prijszetting

Klee, Antwerpen

Kleine zaak, veel smaak. Met een viersterrenreview in gedachten verliet Barbara Serulus de nieuwe aanwinst Klee in Antwerpen. ‘Onomwonden smaken, exquise producten en vernuftige bereidingen’, vat ze haar beleving samen. ‘Je proeft hier zuivere gerechten waarin elk onderdeel mag schitteren. Als hoofdgerecht besluiten we de kip te delen, die we al klaar zien hangen boven de barbecue. Het levert een rokerig en sappig stuk gevogelte op, dat met een hartige jus van het karkas en romige aardappelmousseline een bordje comfortfood van hoog niveau oplevert.’

Lees meer: Klee in Antwerpen: zuivere gerechten waarin elk onderdeel schittert

Nami in Sint-Gillis

Nami, Sint-Gillis

Sushi is het slachtoffer geworden van zijn eigen populariteit. Wat ooit synoniem stond voor de verfijnde Japanse keuken, is verworden tot banaal fastfood, met industriële sauzen, vis van ondermaatse kwaliteit en rijst die soms nog half bevroren wordt geserveerd. Bij Nami in Brussel wordt dit ambacht in ere hersteld, schreef Michel Verlinden, die de zaak vier sterren toekende. ‘We genieten van handrolls die uitblinken in zowel versheid, smaak als originaliteit. De variant met wagyuvlees doet denken aan een heerlijk verwarmend stoofpotje, terwijl de versies met gerookte paling en avocado bekoren door hun uitgebalanceerde smaken.’

Lees meer: Nami in Brussel is niet zomaar een sushizaak: ‘De handrolls blinken uit in versheid en smaak’

Taberna Bask, Gent

Het beste alternatief voor een citytrip naar San Sebastian? Je hoeft niet verder te reizen dan Gent, meent Yannick Vermeire. Bij de pintxosbar Taberna Bask van chef Sam D’Huyvetter proefde hij de betere Baskische tapa’s. ‘De rundstartaar met getoaste brioche is heerlijk eenvoudig en de prijs-kwaliteit ongezien, maar vooral de kroketten van parelhoen zijn verbluffend. Een volle, krokante korst, een baveuse vulling boordevol smaak en mayonaise met bonenkruid als perfecte finishing touch. Ook het dessert, een deconstructie van een ice cream sandwich, blinkt uit in uitvoering en gedetailleerde smaak.’ De volle vijf sterren waard.

Lees meer: Vijf sterren voor Taberna Bask in Gent: meer dan aanvaardbaar alternatief voor een trip naar San Sebastian

Nog meer reviews? Ontdek hier alle adressen waar onze recensenten dit jaar gingen eten.