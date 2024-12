Van scheidingskriebels tot piekergedachten: 10 levenslessen uit onze human interest verhalen van 2024

Niets zo interessant als andere mensen, dus bladerden wij door onze human interest verhalen van 2024 en haalden er tien interessante inzichten uit.

1- Scheidingskriebels betekenen niet dat je een punt moet zetten achter je relatie

‘Het is belangrijk om uit te zoeken wat er emotioneel aan de hand is. Ik vraag in mijn praktijk aan mensen om te proberen ’s morgens niet met een zwarte bril op te staan en bewust op zoek te gaan naar de positieve dingen. Want wie scheidingskriebels heeft, voelt frustratie of is teleurgesteld, wordt kwaad of verdrietig, en al die emoties worden een stemming die alles kleurt. Het is goed om te proberen dat te doorbreken.

Ga je echt nadenken over de vraag of je wilt samenblijven of niet, dan zijn er vier vragen die je best bekijkt. Welke investeringen heb je al gedaan in je relatie? Niet alleen materieel, maar ook emotioneel: welke watertjes hebben jullie succesvol doorzwommen? Vraag twee is hoe je relatie er vandaag uitziet. Passen jullie bij elkaar, wat appreciëren jullie aan elkaar, waarom werden jullie verliefd, wat loopt er goed en wat niet? En ook: zijn jullie nog nieuwsgierig naar elkaar? Want het tegenovergestelde van liefde is niet haat, maar onverschilligheid. Vraag drie is hoe die andere toekomst er zou kunnen uitzien, en vraag vier is wat je zou missen.’

2- Vriendschappen zijn van levensbelang

‘Je moet durven kwetsbaar te zijn, want daarin zit verbinding. Om een sterke band met anderen te vormen, moet je je openstellen, bereid zijn om anderen toe te laten emotioneel dichter te komen en details over je ervaringen, emoties en meningen delen’, klinkt het bij professor Marie-Anne Vanderhasselt, auteur van ‘Je bent een vriend van mij.’

3- Geniet zo lang het kan

Jelle Casier (27) is overleden aan de gevolgen van kanker, wij interviewden hem twee maanden eerder. ‘We drinken niet langer cava of goedkope wijn. Enkel nog champagne of goede flessen uit de wijnkelder van onze vader. Zelfs bij een banale spaghetti op vrijdagmiddag trekken wij een belachelijk goede fles open. Ik geniet wanneer ik kan, zolang het kan. Uitstelgedrag kan ik me simpelweg niet meer permitteren.’

4- Piekeren kan je afleveren

‘Of je nu ’s nachts of overdag piekert: vraag jezelf af of je iets kunt doen om datgene waarover je piekert te verhelpen. Of ligt het volledig buiten je controle? In het eerste geval kun je kijken of je zelf de eerste kleine stappen kunt zetten. Maak met jezelf de afspraak: morgen om negen uur ga ik aan de slag. Schrijf het van je af op een briefje dat je op je nachtkastje legt. Kun je er weinig aan doen? Dan helpt het om afleidings- en ontspanningsoefeningen te doen. Teleporteer jezelf naar je ouderlijke huis en probeer zo gedetailleerd mogelijk objecten te benoemen, of probeer eens een woordspelletje waarbij je met elke letter van een woord zoveel mogelijk andere woorden vormt. Het internet staat daarnaast vol met ademhalingstechnieken, zoals slow breathing waarbij je vier seconden inademt en zes seconden uitademt. Maar zorg ervoor dat je jezelf niet verplicht om te ontspannen. Net als willen stoppen met piekeren, werkt dat averechts.’s

5- Opgroeien in een eenoudergezin heeft onverwachte voordelen

‘Meer dan in klassieke gezinnen, ga je als alleenstaande ouder op zoek naar creatievere oplossingen. Ik werk ook buiten de schooluren van mijn dochter zodat ik me blauw betaalde aan babysit. Dat opvangprobleem heb ik opgelost met een inwonende student. Ik woon echter krap waardoor ik vier jaar lang op een zetel in een klein kamertje heb geslapen. Ik boette dan wel in aan ruimte en privacy, ik kreeg een stukje financiële en persoonlijke vrijheid terug. En mijn dochter leerde op die manier dat er altijd oplossingen zijn, een mooie vaardigheid om mee te geven’, Evelyne (50), moeder van een dochter van 11.

6- Soloseks is goed voor je seksleven, ook als je in een relatie zit

‘Soms zijn orgasmes tijdens soloseks intenser dan als je met een partner vrijt. Als je masturbeert heb je instant feedback. Je weet meteen hoe het voelt, wat fijn is en wat niet. Onze anatomie speelt ook een rol’, zegt seksuoloog Sam Gueuns. ‘Je eigen arm en hand hebben de perfecte positie voor soloseks, iemand anders kan je niet op dezelfde manier aanraken of strelen. Dat zorgt dus voor een andere ervaring bij soloseks. Niet per se beter, wel anders. En omwille van die directe feedback, zijn solo-orgasmes soms sneller, intenser of langer. Maar voor sommige mensen is een orgasme tijdens seks met hun partner net intenser, omdat er andere aanrakingen, andere gevoelens en een andere betekenis bij komen kijken.’

7- Met geld koop je tijd en vrijheid, en Gen Z beseft dat veel meer dan andere generaties

‘Dat jongvolwassenen vandaag meer dan vorige generaties bezig zijn met geld, heeft voor mij niet met een zucht naar rijkdom en luxe te maken, maar met keuzemogelijkheden. Mensen willen niet per se rijk zijn, ze willen een goed leven, vrijheid en veiligheid. Ik ben net mama geworden, en heb dankzij mijn manier van met geld omgaan de mogelijkheid meer tijd met mijn dochtertje door te brengen, zonder me zorgen te moeten maken over geld. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Stel dat je niet gelukkig bent op je werk, dan wil je de mogelijkheid hebben om weg te gaan en toch nog financieel oké te zijn. Een spaarpotje of de nodige investeringen zorgen ervoor dat je het leven kunt leiden dat je zelf wilt. Ik zie dat als mijn fuck you money, het laat me toe om me niet te comformeren als ik dat niet wil. Zeker als vrouw vind ik dat belangrijk’, zegt finfluencer Charlotte Van Brabander.

8- In het leven moet je niet altijd verlangen naar meer groei

‘Ik twijfelde zelf soms: wie zat er op mij als Iraakse maker te wachten? Kon ik meer worden dan het slachtoffer dat eventueel in mij werd gezien? Gevolg: ik werkte me te pletter, ook vanuit een enorme liefde voor het vak, maar vaak zonder het te kunnen verzilveren. Ik was telkens maar voor de duur van een productie ingeschreven, dat is de realiteit van het kunstenlandschap. Pas toen ik op mijn 37ste directeur bij Antigone werd, had ik het hele jaar door een loon, parttime dan nog’, vertelt Haider Al Timimi, danser, choreograaf, acteur en directeur van Antigone

Rond die tijd zei mijn vader: ‘Je moet niet altijd groeien’, waarschijnlijk uit bezorgdheid om de grote wallen onder mijn ogen en de aanhoudende werkdruk. Eerst begreep ik hem niet. Maar stilaan zag ik wat hij bedoelt: het moet niet altijd méér zijn. Op z’n minst moet je professionele ontwikkeling gelijk opgaan met je menselijke.’

9- Als samenleving beoordelen we anderen nog altijd heel erg op basis van het uiterlijk

‘Het meest geschrokken ben ik van de blik van de buitenwereld op de ‘nieuwe’ Eveline’, zegt Eveline Jorick. ‘Aan de kassa in de supermarkt laten mensen met een volle winkelkar me voorgaan wanneer ik zelf maar een paar boodschappen bij me heb. Dat gebeurde nooit toen ik dik was. Aan de schoolpoort praten andere ouders opeens wél tegen mij, aan het zebrapad moet ik niet langer minutenlang wachten voor er een auto stopt. Het is heel confronterend om te merken hoe anders mensen me behandelen.’

Voelt ze zich mooier? Dat kan ze niet zeggen. ‘Ik weet niet of ik dat ooit ga kunnen zeggen. Ik voel me vooral beter, en dat is het belangrijkste.

10- Koester je blunders

‘Toen ik in 2008 een autobiografie schreef, bleek ik me vooral de gênante momenten, vergissingen en misrekeningen te herinneren’, zegt comedienne Dawn French. ‘Dat was vervelend, want ik wilde mezelf presenteren als een interessant, gesofisticeerd, semiheroïsch en veellagig persoon, geen kwekkende twat. Maar die twat blijkt wel wie ik echt ben. Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik begreep dat de dingen die ik verkeerd begrepen had en die ik verknoeid had cruciaal waren. Blunderen is waar het leren gebeurt. En waar ik ontzettend om kan lachen ook.’

