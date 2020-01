Talloze Australische kangoeroes en koala's zijn in de nietsontziende branden hun moeders kwijtgeraakt. Om hen te helpen, vraagt Australië om warme 'buidels' op te sturen. Een vraag waarop enkele Facebook-gebruikers maar wat graag ingaan.

Als hoop af en toe tastbaar kan worden, dan is dit er een mooi voorbeeld van. In de enorme Australische branden zijn al miljoenen dieren omgekomen, op de vlucht, gewond of hun moeder kwijtgeraakt. Zeker voor jonge koala's en kangoeroes, die de eerste tijd van hun leven dicht bij haar doorbrengen in een buidel, is dat een enorm probleem, maar ook voor de kleinere egels, muizen en vleermuizen. Daarom lanceerde het brandende land een vraag naar stoffen buideltjes, textiel en dekens.

Actie

Aan die oproep gaven Debby Goossens uit Antwerpen en Sarah Wenes uit Aalst graag gehoor. Zij startten de Facebook-groep Team Belgium for Australia, waarop ze tips geven om buidels en draagzakken te breien, haken en naaien. Daar zijn ze al lang niet meer alleen. 'Maandagavond zijn we gestart om 18 uur en op één nacht hadden we meer dan vijfhonderd leden', vertelt Sarah aan Het Laatste Nieuws. 'Ondertussen is er ook gestart in Nederland en Frankrijk. De respons is geweldig. Mensen beginnen te breien, haken en stikken.'

Ook wie niet erg handig is aangelegd, kan zijn steentje bijdragen. Via de groep wordt er immers ook wol, stof en fleecedekentjes verzameld. Daarnaast hebben Sarah en Debby ook een lijst met medicatie die erg van pas kan komen down under. Wat bij Team Belgium dan weer niet welkom is, is geld. Wie liever iets doneert, kan dan weer terecht bij WWF of de inzamelactie van comédienne Celeste Barber.

